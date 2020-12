Am 15. Dezember 2020 ist es endlich soweit: Michael Seidl, Inhaber des E-Centers am Goldenen Feld, eröffnet seinen zweiten Edeka-Markt in Kulmbach im „Fritz“ Einkaufszentrum. Und dieser Markt hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Zahlreiche Shop-in-Shops warten auf die Besucher, aber auch noch viele weitere Highlights, die in unserer Region bislang einmalig sind.

2700 Quadratmeter Einkaufsparadies

Als ob die Freude, dass es in der Kulmbacher Innenstadt nun wieder ein Vollsortiment an Lebensmitteln zu kaufen gibt, nicht schon groß genug wäre, haben Michael Seidl und sein Team noch eine Schippe draufgelegt und präsentieren zur Neueröffnung ein noch nicht dagewesenes Einkaufsparadies der Superlative auf 2700 Quadratmetern.

120 neue Kundenparkplätze

Das neue E-Center verfügt ebenerdig über 120 überdachte, beleuchtete und barrierefreie Parkplätze. Hier können die Edeka-Kunden bis zu 60 Minuten kostenlos parken und kommen auf kürzestem Weg und trockenen Fußes in den Markt. Der Zugang erfolgt über die Mall. Direkt am Eingang befindet sich der Imbiss „Markt Küche“, an dem man sich mit Burger, Döner, Pizza, Hot Dog, Imbiss, Panini, belegten Brötchen und Salaten stärken kann, auch wenn man nicht im E-Center einkaufen geht. Ein paar Meter weiter am Servicepoint gibt es eine eigene Lotto-Annahmestelle. Diese ist von außen jederzeit erreichbar – ein Gang durch den Laden ist nicht nötig.

Shop-in-Shops von Lindt bis DEPOT

Nach dem Betreten des Marktes fallen gleich die zahlreichen Shop-in-Shops auf. Angefangen mit dem großen Hofladen. Hier finden Sie das Beste vom Direktvermarkter übersichtlich in einer eigenen Abteilung: Eier, Kartoffeln, Nudeln, Liköre, Konserven, Brot, Mehl, Essig & Öl, selbstgemachte Wurstwaren, Konfitüren und Bauernhofeis. Naschkatzen kommen im Lindt-Shop, im Pralinen-Shop der Frankenwald-Confiserie A. Bauer und im „Bärchen Dealer“ Fruchtgummishop ganz gewiss auf ihre Kosten. Hier gibt es alle Produkte auch lose zum Selbermischen. Wer sich zu Hause gerne trendig und kreativ einrichtet, wird sich besonders freuen: E-Center Seidl bringt DEPOT zurück nach Kulmbach. In der 80 m² großen DEPOT-Filiale findet sicher jeder etwas. Das vielfältige Sortiment reicht von Kerzen über Tischwäsche bis hin zu Glaswaren.

E-Center Seidl legt größten Wert auf Regionalität!

Regionalität wird im E-Center Seidl großgeschrieben. Deswegen wurde neben dem neuen Hofladen auch an anderen Stellen das regionale Angebot vergrößert, sogar die Beschriftungen im Markt sind auf fränkisch. Am großzügig gestalteten Backshop warten über 130 frische Backwaren, außerdem wurde das Sortiment mit regionalen Artikeln der Bäckerei Dumler ergänzt. An der großen Bedientheke der Metzgerei bekommen die Kunden vorrangig Schweinefleisch aus der Region – aus Mainleus und BIO-Rindfleisch von Naturland. Das ist beste Fleischqualität zu fairen Preisen!

"Unverpackt"-Abteilung, Indoor-Gewächshaus und viele weitere Highlights

Flankiert von einem Vollsortiment an allen Artikeln des täglichen Bedarfs warten weitere Highlights wie das Indoor-Gewächshaus, die „verpackte Unverpackt“ Abteilung (unverpackte Lebensmittel im Mehrwegpfandglas) oder die „begehbare Weinvitrine“ auf die Kunden.

Einkaufen mit Super Smart

Wer seinen Einkauf an der Kasse nicht extra auf ein Laufband legen möchte, um es anschließend wieder in den Wagen zurückzustapeln, kann die neue Innovation Super Smart testen. Das geht ganz einfach: Kostenlose App downloaden – Einkäufe direkt am Regal scannen – Einkäufe wiegen – an der Kasse oder SB-Kasse zahlen. Für dieses System ist E-Center Seidl einer von zwei Projektmärkten!

Übrigens: Für alle Stammkunden vom E-Center Seidl am Goldenen Feld lohnt sich ebenfalls ein Blick in das neue Einkaufsparadies. „Wir haben uns bemüht, ein abwechslungsreiches Sortiment zusammenzustellen, das sich vom anderen Markt so weit wie möglich unterscheidet. Wir haben daher im neuen Markt über 4500 Artikel, die es im bisherigen Markt nicht gibt. Uns war es wichtig, das Angebot insgesamt für die Kulmbacher zu erweitern und nicht das gleiche Sortiment noch einmal anzubieten. Einige davon gibt es in keinem anderen EDEKA Markt bundesweit und unterstreichen daher unsere Sortimentskompetenz“, betont Inhaber Michael Seidl.

Kontakt und Öffnungszeiten

Fritz-Hornschuch-Straße 9

95326 Kulmbach

Tel. +49 92 21 / 87 88 67-0

www.EdekaSeidl.de

info@EdekaSeidl.de

Montag bis Samstag: 7 Uhr bis 20 Uhr