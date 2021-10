Darum lohnt sich ein Einkauf im neuen ebl-Biomarkt in Coburg gleich doppelt

Auf rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wird in dem neuen Markt am Sonntagsanger ein riesiges Produktsortiment in 100% Bioqualität angeboten. Auch die Bio-Bäckerei Postler mit Café sowie eine Unverpackt-Station sind im Markt zu finden.

Im Rahmen des Nachhaltigkeits-Konzepts des Filialisten wird vor allem Wert auf kurze Transportwege der Lebensmittel gelegt. Deshalb machen regionale Produkte bei ebl-naturkost ca. 30 % des Gesamtumsatzes aus. Mehr als die Hälfte der Bauern und Lieferanten des Unternehmens stammen aus Franken. Wer bei ebl einkauft, investiert also nicht nur in gesunde regionale Lebensmittel, sondern entscheidet sich auch bewusst für ökologische Landwirtschaft und nachhaltigen Konsum. Und das wird in Zukunft belohnt: mit dem oekobonus-Programm.

Nachhaltig einkaufen und sparen oder Punkte spenden mit oekobonus