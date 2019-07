Nadine Singer hat zum 1. Juli das Kundendienstbüro der HUK-COBURG in Kulmbach übernommen. In der Thurnauer Straße 1 bietet die Versicherungsexpertin ihren Kunden kompetente und faire Beratung rund um Absicherung und Vorsorge. Interessenten können sich auf Produkte mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis freuen.

Ihr Ansprechpartner für Absicherung und Vorsorge

Wer kennt das nicht? Wenn es um so wichtige Themen wie Absicherung und Vorsorge geht, möchte man seine Angelegenheiten in den besten Händen wissen. In Kulmbach und Umgebung finden Kunden und Interessierte mit Nadine Singer die perfekte Ansprechpartnerin. Die 31-Jährige berät ihre Kunden seit dem 1. Juli in sämtlichen Vorsorge- und Bausparfragen sowie zum gesamten Angebot der HUK-COBURG – von der Kfz-Versicherung über die Lebens-, Renten- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur Haftpflicht-, Sach- und privaten Krankenversicherung.

Über Generationen mit der HUK-COBURG verbunden

Nadine Singer bekam das Versicherungsgeschäft praktisch in die Wiege gelegt. Schließlich hat ihre Mutter Elke Singer das Kundendienstbüro in der Thurnauer Straße mehr als 20 Jahre geleitet. Auch ihr Vater Thomas Singer war als nebenberuflicher Vertrauensmann für die HUK-COBURG tätig. Beide stehen ihren Kunden weiterhin im Büro von Nadine als Ansprechpartner zur Verfügung.

Unverbindlicher Versicherungs-Check

Nadine Singer und ihr Team freuen sich auf rege Diskussionen mit ihren Kunden und möchten ihnen einen kostenlosen und unverbindlichen Versicherungs-Check ans Herz legen. Dadurch spart man oft bares Geld und kann nicht nur seinen Versicherungsschutz, sondern auch die persönliche Altersvorsorge verbessern.

Wer sich selbst von ihrem Angebot überzeugen möchte, den heißt Nadine Singer in der Thurnauer Straße 1 herzlich willkommen. Das Büro ist im Erdgeschoss bequem zu erreichen, Parkmöglichkeiten sind vor dem Büro ausreichend vorhanden. Und selbstverständlich kann auch außerhalb der Öffnungszeiten ein Beratungstermin vereinbart werden. Am einfachsten per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.

Kontakt