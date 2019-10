Riesige Fensterflächen ermöglichen herrliche Aussichten und lassen die Sonne ins neue Zuhause. Großzügige Räume, moderne Architektur und die Gestaltung von Küche, Ess- und Wohnraum als offene Bereiche, in denen die Bewohner sich zusammen aufhalten können, sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Die hohe Wertigkeit der Baumaterialien und Ausstattungskomponenten unterstreichen dies zusätzlich.

Der Bau mit der Tiefgarage und den drei Wohngeschossen entsteht in massiver Bauweise. Die Fassade erhält eine Wärmedämmung aus umweltfreundlicher Mineralfaser, die Fenster und Fenstertüren werden in Kunststoff, mit dreifacher Verglasung ausgeführt (im EG gegen Einbruch geschützt). Hinzu kommt eine kontrollierte Wohnraum Be- und Entlüftung mit Wärme-Rückgewinnung.

KFW Effizienzhaus

Mit den Sole/Wasser Wärmepumpen für jede Wohnung, und der Photovoltaikanlage zur Gewinnung des Allgemeinstromes, wird das Gebäude zum KfW Effizienshaus 40 +. Damit ist es nicht nur fit für die Zukunft, sondern auch maximal förderfähig (Zuschüsse bis zu 60.000 € und zinsverbilligte Darlehen sind möglich).

Barrierefrei wohnen

Selbstverständlich wird der Bau konsequent schwellenfrei ausgeführt. Die Tiefgarage wird per Aufzug mit den Wohngeschossen verbunden, Duschen werden bodengleich ausgeführt und Balkonaustritte bergen keinerlei Stolperfallen. Die Breite der Türen wurde so gewählt, dass mit einem Rollator oder Rollstuhl eine Durchfahrt möglich ist. Diese Wohnungen können also auch in hohem Alter noch ohne Schwierigkeiten bewohnt werden.

Hochwertige Ausstattung

Neben wertigen Bodenbelägen wie Parkett oder Design-Vinylbodenbelag, die zur Auswahl stehen, unterstreichen Komponenten wie Naturstein Fensterbänke, elektrische Vorbau-Textilscreens, eine Videogegensprechanlage oder die Breitbandverkabelung mit 400 Mbit den hohen Ausstattungsstandard der Wohnanlage.

Optimale Lage in Kulmbach

Malerisch liegt Kulmbach - nahe des Zusammenflusses von Weißem und Rotem Main - im Herzen Oberfrankens. Die Bundesstraßen 85 und 289 kreuzen sich hier, die Anschlussstelle zur BAB 70 ist ca. acht Kilometer entfernt. Der ÖPNV wird über den Kulmbacher Bahnhof und das Busliniennetz abgedeckt.

Ein Standort für Forschung und Innovation

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts ist in Kulmbach eine steigende Zahl von Institutionen und Betrieben, im Bereich Ernährung und Lebensmittelforschung, ansässig. Damit hat die Stadt sich als Lebensmittelstandort fest etabliert. Im Juni 2017 beschloss das Bayerische Kabinett, die Errichtung des Campus Ernährung in Kulmbach. Ein gutes Jahr später bewilligt Ministerpräsident Markus Söder das „Landesinstitut für vernetzte Lebensmittelwissenschaften“ für Kulmbach. Der „Cluster“ Ernährung und Lebensmittel ist von richtungsweisender Bedeutung für die Stadt und das ganze Umland.

Einwandfreie Versorgung

Auch das Klinikum Kulmbach wurde in den vergangenen Jahren stets weiter entwickelt. Der ständige Einsatz von Stadt und Landkreis, die konstante Erweiterung und Expansion, haben das frühere „Krankenhaus“ inzwischen zum größten Arbeitgeber in der Stadt und der gesamten Region wachsen lassen.

Rasanter demografischer Wandel

Diese, und weitere Faktoren werden auf den demographischen Wandel, in Stadt und Landkreis Kulmbach, auch in der Zukunft einen erheblichen, positiven Einfluss nehmen. Alleine am Uni-Campus werden in den nächsten Jahren ca. 1.000 Studienplätze und ca. 200 Stellen für Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter geschaffen.



Für Handel, Gewerbe, Gastronomie und Bevölkerungszahlen gilt weiterhin – Tendenz: Steigend!

Die zahlreichen Touristen, die in diese Stadt kommen wissen es, die Besucher des alljährlichen, legendären Bierfestes, des Altstadtfestes, der zahlreichen Museen, Zinnfigurenfreunde und die Motorradfahrer, der inzwischen schon traditionellen Motorradsternfahrt wissen es: Kulmbach ist eine Reise wert!

Und die Kulmbacher? Die wissen, hier ist das Leben lebenswert!

Weitere Informationen zum ökologischen und nachhaltigen Wohnen in Kulmbach finden sich auf der Homepage von Jakob & Jakob Immobilien.

Kontakt

Standort Kulmbach

Susanne und Timo Jakob

Buchbindergasse 6

95326 Kulmbach

Telefon 09221 / 823 0931

Mobil 0176 61 87 68 91

Standort Bayreuth

Edgar Jakob

Mainstraße 6

95444 Bayreuth

Telefon 0921 / 460 0463

Mobil 0170 85 43 333