Modernes Arbeiten bekommt ein neues Zuhause

Licht flutet durch den gläsernen Neubau, am Eingang sind Pfeile auf den Boden geklebt. „Wir wollen euch Orientierung geben, welche Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Abteilungen ab sofort in den Räumen zu finden sind“, sagt Lisa Karl, stellvertretende Leiterin Kundenservice und Back Office Vertrieb in der Mediengruppe Oberfranken.

Die Einweihungsfeier der neuen Räume in der MGO zieht die Kolleginnen und Kollegen an diesem Freitagmittag an. Neben einem Imbiss mit selbstgemachten Leckereien stellt das Vertriebsteam in den Büroräumen Produkte und Abteilungen vor. Vom Gewinnspiel über die Verkostung von Marmeladen und Schnäpsen bis hin zum Test der neuen E-Paper-App der Tageszeitungen ist für jeden etwas dabei.

Große Begeisterung im Verlag

Der Neubau ist das Bindeglied zum Hauptgebäude: Jeder kommt zu jedem. Die Raumabschlüsse zu den Decken und zu den Außenwänden sind verglast und unterstützen den Charakter einer offenen Raumstruktur. Die Atmosphäre ist ruhig und entspannt. „Es ist einfach schön hier. Hell, offen und durch die hohen Räume viel weitläufiger. Wir können jetzt noch flexibler sein und die Wände beispielsweise auch direkt für die Zusammenarbeit nutzen“, sagt Yvonne Fuchs, kommissarische Gesamtvertriebsleitung/Leitung Vertriebsmarketings, und zeigt auf die bunten Zettel an der Wand. Die Räume sind geschaffen für ein modernes Arbeiten. Auch die Lounge direkt am Eingang des Neubaus bietet eine tolle Möglichkeit zum Austausch.

Walter Schweinsberg, Geschäftsführer der Mediengruppe Oberfranken, ist äußerst zufrieden mit dem Ergebnis des Erweiterungsbaus: „Unser Oberbürgermeister sagt, es ist ein gutes Zeichen, wenn Kräne in einer Stadt stehen. Es ist auch ein gutes Zeichen für eine Unternehmensgruppe, wenn sie am Bauen ist, wenn sie wächst und sich modernisiert“, so Walter Schweinsberg.

Neuer Standard der Produktivität

Aber wie baut man modernes Arbeiten in den Büroalltag ein? Was unterscheidet den neuen Bau von anderen Büros? Markus Hirt, Architekt des Erweiterungsbaus der Mediengruppe Oberfranken, schuf mit seinem Bau ein modernes Zentrum der Kreativität und brach aus herkömmlichen Bürowelt-Ideen aus. „Mit dem Erweiterungsbau für die Mediengruppe Oberfranken versuchen wir, den sich ständig ändernden Anforderungen an die Arbeitswelt Rechnung zu tragen.“ Alles soll offener, heller und flexibler sein. Die Büroflächen wurden mit einer freitragenden Gebäudekonstruktion versehen, die eine freie Raumaufteilungen und reversible Bürostrukturen zulässt. „Die Variabilität der Räume steht dabei im Vordergrund“, so Hirt. Die Kommunikation der Mitarbeitenden wird dadurch gefördert und ermöglicht gleichzeitig konzentriertes Arbeiten.

Der Bau steht in seiner Offenheit für die Weiterentwicklung und Flexibilität der Arbeitswelt der Mediengruppe Oberfranken. Auch in den weiteren Geschäftsbereichen findet eine ständige Weiterentwicklung statt. Neben der Umgestaltung der klassischen Büroräume wurde im letzten Jahr auch ein Innovationsraum, das „Ideen-Gärtla“ gebaut. Aktuell sind weitere Kreativräume an den Standorten Bad Kissingen, Coburg und Bamberg in Planung.

