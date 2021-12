Welche Leistungen bietet Ihnen foOne?

Die foOne-Tarife bieten Bandbreiten von 50 bis 250 Mbit/s in Forchheim und der Region und wer bereits über einen Glasfaseranschluss der Stadtwerke Forchheim verfügt, hat sogar zusätzlich die Möglichkeit, Geschwindigkeiten von 500 Mbit/s oder 1.000 Mbit/s zu buchen. Nutzen Sie einfach den foOne-Verfügbarkeitsrechner, um herauszufinden, welche Leistungen foOne Ihnen anbieten kann.

Mit der foOne-Weihnachtsaktion gemeinnützige Projekte unterstützen!

Bei Abschluss eines foOne-Vertrags bis 24.12.2021 erhalten Sie einen Monat gratis und foOne unterstützt ein gemeinnütziges Projekt Ihrer Wahl.

Zur Auswahl stehen: Der ASB Wünschewagen und Bäume für den Kellerwald.

Die beiden Projekte kurz erläutert:

Der ASB-Wünschewagen

Wenn Sie sich für den ASB Wünschewagen entscheiden, dann spendet foOne pro Vertrag 50,00 Euro an den Wünschewagen.

Das Projekt unterstützt schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase, um Ihnen einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Seit über fünf Jahren bringen engagierte Samariterinnen und Samariter mithilfe des ausschließlich aus Spenden finanzierten Projekts Menschen am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier: ASB-Wünschewagen.

Bäume für den Kellerwald

Die Energiewende der Region liegt foOne am Herzen. Gerade Bäume sind für den Klimaschutz essentiell. Um Forchheim bei der Erreichung der Klimaziele zu unterstützen, hat foOne die Aktion "Bäume für den Kellerwald" ins Leben gerufen. Wenn Sie Teil dieser Aktion werden möchten, dann geben Sie das Stichwort "Kellerwald" an. Im neuen Jahr pflanzen die Stadtwerke Forchheim gemeinsam mit dem Forstamt für jeden Vertrag Bäume im Wert von 50,00 Euro.

Warum sich für foOne entscheiden

Das Unternehmen foOne setzt auf individuelle Beratung statt Hotline, Kundencenter statt Warteschleife, persönlicher Ansprechpartner statt Callcenter. Sie bekommen von foOne das Rundum-sorglos-Paket: Von der Kündigung, über die Einrichtung des neuen Anschlusses sowie Einrichten des Routers sind die Mitarbeiter von foOne persönlich für Sie da. Die foOne-Kundenbetreuer kümmern sich um Ihre persönlichen Anliegen und sind als persönliche Ansprechpartner per Telefon, E-Mail sowie im Kundencenter persönlich vor Ort für ihre Kunden erreichbar.

Transparenz, Flexibilität und Zusammenhalt macht foOne stark. "Unsere Heimat hat so viel zu bieten und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein und den Menschen Sicherheit und Freude im täglichen Leben zu geben", heißt es bei foOne. Als foOne-Kunde hat man gleichzeitig auch das gute Gefühl, etwas für die Region zu tun.

Wechseln lohnt sich!

Sie finden foOne nicht auf Vergleichsportalen: foOne investiert das Geld in die Region.

Individuelle und persönliche Betreuung: Telefonisch, im Kundencenter oder nach Terminvereinbarung bei Ihnen zu Hause

Egal ob Single, Großfamilie oder Studenten-WG: foOne hat für jeden den passenden Tarif.

Ihre Vorteile:

Nutzen Sie den foOne-Kündigungsservice

Nehmen Sie Ihre Rufnummer mit

Preisgarantie unabhängig von der Restvertragslaufzeit

Einmaliger Bonus von 30,00 € als Stadtwerke-Kunde

Alles aus einer Hand: Strom, Gas, Telefonie & Internet.

Kontakt zu foOne und Öffnungszeiten

foOne - Ihre regionale Nummer eins für Internet, Telefon und Digital-TV

Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Alice Bartl

09191 613 333

a.bartl@stadtwerke-forchheim.de

Kundencenter der Stadtwerke Forchheim

Haidfeldstraße 8

91301 Forchheim

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 7:00 bis 16:30 Uhr

Freitag: 7:00 bis 12:30 Uhr