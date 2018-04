Mit dem VGN stressfrei ans Ziel

Für den Weg zur Arbeit, in die Schule oder zur Uni, zum Wandern oder zum Shoppen, in den Tiergarten oder ins Museum, früh am Morgen oder spät in der Nacht: Der VGN bringt Pendler, Schüler, Studenten, Wanderer und Nachtschwärmer zuverlässig ans Ziel.

An einem durchschnittlichen Werktag sind rund 940.000 Fahrgäste mit dem VGN unterwegs. Damit das System des öffentlichen Personennahverkehrs funktioniert, müssen im Hintergrund viele Räder ineinander greifen. Angefangen bei der Infrastruktur, bei Bahnhöfen und Gleisanlagen, über die Fahrzeuge und deren Instandhaltung bis hin zur Einsatzplanung von Fahrzeugen und Personal muss jedes Detail minutiös geplant werden. Hunderte von Fahrerinnen und Fahrern sind an sieben Tagen die Woche im Schichtdienst im Einsatz, damit möglichst viele Fahrgäste schnell und zuverlässig ans Ziel kommen.

VGN-Kunden können heute mit nur einer Fahrkarte alle Busse und Bahnen in 16 Landkreisen und acht kreisfreien Städten nutzen. Sie bekommen über die Fahrplanauskunft des VGN die Abfahrts- und Ankunftszeiten ihrer gesamten Reisekette und können sich mit einem Klick die passende Fahrkarte kaufen. Das war nicht immer so: Vor der Gründung des VGN im Jahr 1987 musste man mehrere

Tickets lösen, wenn man z. B. mit der Bahn von Erlangen nach Nürnberg gefahren ist und dort vom Hauptbahnhof aus noch den Bus oder die Straßenbahn nutzen wollte. Vor Fahrtantritt hieß es allerdings, Fahrplanbücher von DB und VAG zu wälzen. Das ist heute alles viel einfacher und komfortabler. Der VGN hat für jedes Mobilitätsbedürfnis ein passendes Angebot.

Ideal für Pendler

769 Linien, die von 119 Verkehrsunternehmen bedient werden, erschließen heute auf einer Streckenlänge von 12.761 Kilometern das VGN-Gebiet. Heute wie damals sind die Schienenstrecken das Rückgrat des Nahverkehrs. 31 Regionalbahn-, vier S-Bahn, fünf Tram- und drei U-Bahnlinien haben großen Anteil an der Attraktivität des Verkehrsangebots. 726 Buslinien ergänzen das Schienennetz und stellen wichtige Verbindungen her. In hohem Maße liegt der Erfolg des VGN im Ausbau der Infrastruktur und der Einführung von Taktverkehren begründet.

Ideal für Ausflügler

Der VGN ist nicht nur ein zuverlässiger Partner im Berufsverkehr, sondern auch ein idealer Begleiter in der Freizeit. Die 23 Freizeitbuslinien des VGN bringen den Menschen die schönsten Seiten der Region ein Stück näher. Vom 1. Mai bis 1. November steuern sie an Wochenenden und Feiertagen auf direktem Weg beliebte Ausflugsziele an. Neu ist in diesem Jahr der Gottesgarten-Express, der zwischen Burgkunstadt und Weismain mit einem Fahrradanhänger unterwegs ist.

Ideal für Nachtschwärmer

Nachtschwärmer wissen die Vorteile der NightLiner schon lange zu schätzen. Die 1998 eingeführten Nachtbusse fahren zum normalen Tarif zwischen 1 und 5 Uhr an Wochenenden und vor Feier- und Brückentagen. Mittlerweile ist das NightLiner-Netz auf 28 Linien gewachsen und reicht in alle Himmelsrichtungen über das Nürnberger Stadtgebiet hinaus. Viele umliegende Städte und Gemeinden wurden in den vergangenen 20 Jahren erschlossen.

Ideal für den Fall der Fälle

Das Anrufsammeltaxi – kurz AST – fährt in vielen Städten und Landkreisen dann, wenn keine regulären Verbindungen mit Bus oder Bahn bestehen. Für einen geringen Zuschlag holt ein Taxi Fahrgäste z. B. vom Bahnhof oder einer Haltestelle ab und bringt sie bis vor die Tür Ihres gewünschten Ziels.

Ob Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Regionalbahn oder Busse: mit nur einem Ticket können VGN-Fahrgäste alle Verkehrsmittel nutzen.

„Der VGN ist die Klammer der Metropolregion“

3 Fragen an Andreas Starke, Ratsvorsitzender der Metropolregion Nürnberg und OB der Stadt Bamberg

Herr Starke, welche Bedeutung hat der VGN für die Metropolregion Nürnberg?

„Der VGN ist heute die verkehrliche Klammer der Metropolregion Nürnberg und beispielhaft für eine erfolgreiche Zusammenarbeit über die Grenzen einzelner Gebietskörperschaften hinweg. Durch die Verknüpfung aller Verkehrsmittel bringt der Verbund Stadt und Land zusammen und erfüllt so die Metropolregion mit Leben.“

Wie schätzen Sie den wirtschaftlichen Faktor des VGN für die Metropolregion ein?

„Ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz ist nicht nur in den Städten ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sondern ebenso in den Freizeit- und Tourismusgebieten. Direkt und indirekt sichert es Tausende von Arbeitsplätzen in der gesamten Metropolregion.“

Und was heißt das für die Lebensqualität der Menschen in der Region?

„Der ÖPNV trägt wesentlich zum Umwelt- und Klimaschutz und damit natürlich auch zur Lebensqualität bei. Aber genauso wichtig ist die Möglichkeit, allen Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Auch dafür sorgen die Partner im VGN.“

Weitere Informationen unter www.vgn.de