Für besseres Klima sorgen die Verkehrsunternehmen im VGN nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich. Vor allem die Reduktion von klimaschädlichen Emissionen ist ohne eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nicht denkbar.

Spätestens seit die schwedische Schülerin Greta Thunberg mit ihrer Fridays for Future-Bewegung weltweit darauf aufmerksam gemacht hat, dass viel zu wenig für den Klimaschutz getan wird, ist das Thema ins öffentliche Bewusstsein gerückt. An guten Vorsätzen zum Klimaschutz mangelt es vielen Deutschen nicht. Laut Forsa-Umfrage ist eine große Mehrheit der Deutschen bereit, auf die gewaltigen Herausforderungen des Klimaschutzes mit einer persönlichen Verhaltensänderung zu reagieren. So gaben 85 Prozent der Befragten an, im Haushalt Energie zu sparen. 57 Prozent erklärten, weniger Fleisch zu essen. 49 Prozent gaben an, das Auto jetzt häufiger mal stehen zu lassen. 46 Prozent erklärten zudem, jetzt auch weniger zu fliegen.

Bis 2050 soll Deutschland nahezu CO 2 -neutral sein

Um die Erderwärmung global zu begrenzen, hat sich Deutschland das Ziel gesetzt, seine Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Um das zu erreichen, kommt dem ÖPNV eine Schlüsselrolle zu. Denn bisher verharrt der CO 2 -Ausstoß beim Verkehr seit Jahren auf gleichem Niveau.

Busse und Bahnen sind aktive Klimaschützer

Jeder, der mit Bussen und Bahnen fährt, leistet einen aktiven Beitrag für bessere Luft und lebenswertere Städte. Bundesweit verursacht der ÖPNV durchschnittlich nur die Hälfte der CO 2 -Emissionen im Vergleich zum Pkw. Im VGN-Gebiet sparen Busse und Bahnen jährlich über 192.000 Tonnen CO 2 ein.

Die Verkehrsunternehmen im VGN setzen nicht erst seit der öffentlichen Debatte über die Luftreinhaltung alles daran, dass ihre Verkehrsmittel umweltschonend unterwegs sind, beispielsweise mit Ökostrom, Bioerdgas oder den jeweils verfügbaren besten Abgasnormen.

Vergleichsrechner zeigen Einsparpotential

Um die Emissionen der einzelnen Verkehrsmittel vergleichen zu können, hat das Umweltbundesamt das ifeu-Institut in Heidelberg damit beauftragt, die entsprechenden Daten zu erfassen und auszuwerten. Der Internetrechner UmweltMobilCheck der Deutschen Bahn ermöglicht den Vergleich von CO 2 -Emissionen, Luftschadstoffen und Energieverbrauch. Ein Beispiel: Wer täglich zwischen Bamberg und Nürnberg pendelt, erzeugt mit dem Pkw fast drei Mal so viel CO 2 wie mit der Bahn. Auch die Feinstaubbelastung liegt mit 0,2 Gramm pro Fahrt etwas niedriger als beim Pkw. Die Fahrzeit ist zwar gleich lang, doch kann man während der Zugfahrt seine Zeit mit Lesen oder Arbeiten sinnvoll verbringen oder einfach nur Entspannen. Das JahresAbo des VGN kostet in Tarifstufe 10+T pro Monat 226,60 Euro. Berücksichtigt man beim eigenen Pkw Wertverlust, Wartung und Versicherung zusätzlich zu den Spritkosten, liegen die Kosten für einen Mittelklassewagen bei einem Vielfachen.

3 Fragen an...

Lena Jakob, Klimaschutzbeauftragte der Stadt Erlangen

Frau Jakob, Sie haben untersucht, wie sich der Klimawandel auf verdichtete Städte auswirkt. Können Sie das Ergebnis in wenigen Worten zusammenfassen?

„Der sogenannte Stadtklimaeffekt führt dazu, dass die Folgen des Klimawandels in verdichteten Städten noch weiter verstärkt werden. Aufgrund der hohen Versiegelung und der dichten Bebauung steigt im Sommer die Hitzebelastung, die Durchlüftung ist erschwert und Wasser kann bei Starkregenereignissen schlechter versickern. Das führt zu Sachschäden, einer Belastung heimischer Tier- und Pflanzenarten und hat Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sowie die Lebensqualität.“

Welche Rolle spielt die Mobilität beim Klimaschutz?

„Mobilität ist beim Klimaschutz ein bedeutender Baustein. Rund 20 Prozent des CO 2 -Ausstoßes in Deutschland sind auf den Verkehr zurückzuführen. Besonders schädlich ist das Fliegen und der hohe Anteil des motorisierten Individualverkehrs. Leider steigen die Emissionen immer noch an.“

Sicherlich kann jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Haben Sie Empfehlungen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen?

„Wenn wir schon bei Mobilität sind – lassen Sie das Auto stehen, vor allem in Städten und bei kurzen Distanzen. Gehen Sie lieber zu Fuß, nehmen das Fahrrad oder den ÖPNV. Verzichten Sie auf Flugreisen, Essen sie weniger tierische Produkte und kaufen Sie nur Dinge die Sie wirklich benötigen. Entdecken Sie stattdessen unsere wunderschöne Region, genießen Sie regionale und saisonale Lebensmittel und erfreuen sich an hochwertigen, langlebigen Produkten.“