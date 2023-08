Mit der absehbaren Erhöhung der Bagatellgrenze für Balkonkraftwerke von 600 auf 800 Watt hast du verschiedenste Möglichkeiten, die maximale Leistung aus deinem Balkonkraftwerk herauszuholen. PluginEnergy* hat die perfekte Lösung zum Nachrüsten für dich parat, wenn du schon ein Balkonkraftwerk mit einer Maximalleistung von 600 Watt besitzt. Die neuen BOOSTER Module und ein eigens entwickelter und zertifizierter 200 Watt Wechselrichter sorgen ohne großen Aufpreis auch bei deinem Balkonkraftwerk für volle Power. Verpasse deiner Anlage ganz einfach selbst ein Update - wir stellen dir die Produkte vor.

Wie funktioniert ein BOOSTER Modul fürs Balkonkraftwerk?

Die PiE Air superLIGHT BOOSTER Solarmodule von PluginEnergy* wurden als Ergänzung zu deinem bestehenden Balkonkraftwerk entwickelt. Dabei sind die Module nicht nur mit der hauseigenen PiE AIR superLight Serie* kompatibel, sondern sie ergänzen bei Bedarf auch deine Module anderer Hersteller (z.B, SunMan etc.). Geschäftsführer Aleksej Heidt erklärt: "Man kann unsere BOOSTER Module auch an Kunststoffmodule und sogar Glasmodule hängen." Das zusätzliche Solarmodul erhöht dabei nicht nur die Wattleistung deines Balkonkraftwerks. Es gleicht zudem etwaige Leistungsverluste, beispielsweise durch Verschattungen oder die vertikale Ausrichtung im 90 Grad Winkel, aus. "Mit einem BOOSTER Modul steigt die Spannung im ganzen System, nicht nur die Watt. Das sorgt für effizientere Wirkungsgrade in der Elektronik", beschreibt Heidt. Dazu wird das BOOSTER Solarmodul in die Reihenschaltung deiner bestehenden Solarmodule integriert. Es spielt dabei keine Rolle, an welcher Stelle das zusätzliche Solarmodul angeschlossen wird.

Das BOOSTER Solarmodul von PluginEnergy kann ganz einfach in die Reihenschaltung deines Balkonkraftwerks integriert werden. PluginEnergy

Die BOOSTER Module sind mit 90 WattPeak (wahlweise in Full Black* oder transparent*) oder 100 WattPeak (wahlweise in Full Black* oder transparent*) erhältlich - du hast die Qual der Wahl zwischen der edlen Full Black und der transparenten Variante, die etwas lichtdurchlässiger ist und dank der Reflexionen innerhalb des Moduls einen leicht höheren Ertrag einfährt. Besonders praktisch: Die PiE AIR superLIGHT Solarmodule sind rahmenlos, mit 1,7 bzw. 1,8 Kilogramm super leicht und lassen sich mit den im Lieferumfang enthaltenen PiE superSTRAPS kinderleicht befestigen. Außerdem kannst du das BOOSTER Modul frei um 90, 180 oder 270 Grad drehen und befestigen.

Preis und Spezifikationen: PiE AIR superLIGHT BOOSTER Modul ab 110 Euro

In zwei unterschiedlichen Leistungen und in jeweils zwei Farben sind die BOOSTER Module von PluginEnergy erhältlich. Die technischen Details auf einen Blick:

PiE AIR superLIGHT 90+ Watt BOOSTER Solarmodul in Full Black oder Transparent für 110 Euro

Das PiE AIR superLIGHT 90+ Watt BOOSTER Solarmodul ist aus einem hochbelastbaren und dennoch ultra leichtem Materialmix gefertigt - dem PiE ULTRAtech COMPOSITE. Es besteht aus neun Lagen High-Tech Material, das zum Teil auch in der Raumfahrtechnik Verwendung findet. Mit seiner Leistung von 90 WattPeak ist das BOOSTER Modul idel geeignet um deine PiE AIR superLIGHT 390 oder780 Combo aufzustocken, genauso wie vergleichbare Balkonkraftwerke von anderen Herstellern und Händlern. Du kannst du zwischen den Farben Full Black* und transparent* wählen.

Gewicht: 1,7 kg

Leistung: 90 WattPeak

Maße des Solarmoduls: 63,2 x 90,2 x 0,30 cm

Solarmodul Anschlüsse: vorne

25 Jahre Leistungsgarantie

Wirkungsgrad: ca. 19 Prozent

Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Exzellentes Schwachlichtverhalten durch optimierte Materialien

inkl. 12x superSTRAPS zur Befestigung in verschiedenen Längen

Preis: 110 Euro

PiE AIR superLIGHT 100+ Watt BOOSTER Solarmodul in Full Black oder Transparent für 120 Euro

Noch eine Schippen obendrauf legt das PiE AIR superLIGHT 100+ Watt BOOSTER Solarmodul mit einer Leistung von 100 WattPeak. Es eignet sich zum Boost deiner PiE AIR superLIGHT 380/400HC/760 oder 800HC Combo oder flexibler Module anderer Hersteller. Auch die 100 WattPeak Variante ist in Full Black* oder Transparent* erhältlich.

Gewicht: 1,8 kg

Leistung: 100 WattPeak

Maße: 60 x 99,5 x 0,30 cm

25 Jahre Leistungsgarantie

Wirkungsgrad: ca. 19 Prozent

Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Exzellentes Schwachlichtverhalten durch optimierte Materialien

inkl. 12x superSTRAPS zur Befestigung in verschiedenen Längen

Preis: 120 Euro

Achtung: Beim Anschließen des Solarmoduls solltest du darauf achten, dass die Leerlaufspannung (VoC) zwischen den Modulen nicht den Wert von 60 Volt überschreitet. Liegt diese darüber, kann das zur Beschädigung des Wechselrichters führen. Zu beachten gilt auch, dass die Leerlaufspannung bei geringen Temperaturen ggf. auch über den im Datenblatt ausgewiesenen Wert treten kann.

Aus 600 Watt werden 800 Watt - Mit zertifiziertem 200 Watt Zusatzwechselrichter

In Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Wechselrichter-Hersteller TSUN hat PluginEnergy einen zertifizierten 200 Watt Wechselrichter* entwickelt. "Wenn ich ein 600 Watt Balkonkraftwerk habe, dann kaufe ich mir jetzt keinen 800 Watt Wechselrichter, das ist viel zu teuer", so Geschäftsführer Aleksej Heidt. "Unser Mikrowechselrichter ist für 200 Watt zertifiziert und kann in alle bestehenden Systeme integriert werden."

Die Nachrüstlösung basiert auf dem 400 Watt Wechselrichter TSOL MS400, der auf 200 Watt gedrosselt ist. Bei Bedarf kannst du ihn auf 400 Watt per Remote entdrosseln lassen. Der Wechselrichter erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und kommt inklusive WIFI Monitoring und Zugriff auf die entsprechende App.

TSUN Mikro Wechselrichter TSOL-MS200 für 159 Euro

Zertifiziert nach VDE-AR-N 4105

12 Jahre Garantie

Betriebstemperatur: -40 °C bis +65 °C

Höchste Sicherheit dank integriertem Überspannungsschutz

Ermöglicht die volle Leistungsausschöpfung des Moduls

Inklusive WIFI Monitoring und Zugriff über kostenlose Talent Home App

Entdrosselung auf 400 Watt per Remote möglich

Geeignet für Solarmodule bis zu 550 Watt Peak

Regelmäßige online Firmwareupdates zur Performance Optimierung inklusive

Preis: 159 Euro

PluginEnergy - Qualität aus dem Schwarzwald

Mit einer klaren Mission positioniert sich PluginEnergy* auf dem Markt für Qualitäts-Balkonkraftwerke: "Jedem Menschen die Möglichkeit geben, smart und einfach seinen eigenen Ökostrom erzeugen zu können." Ganz nach dem Plug & Play Prinzip stellt PluginEnergy dir daher Photovoltaik-Lösungen für deinen Balkon, deine Terrasse oder deinen Garten zur Verfügung, die günstig zu erhalten sind und keinen großen Mehraufwand für dich bedeuten. Dabei arbeitet das Unternehmen aus Glatten im Schwarzwald nur mit renommierten Herstellern zusammen und legt neben Nachhaltigkeit, einfacher Montage und Unabhängigkeit besonders viel Wert auf höchste Qualitätsstandards.

Kontakt

PluginEnergy GmbH

Hinter der Kirche 16

72293 Glatten

Website: www.pluginenergy.de

Kontakt: info@pluginenergy.de