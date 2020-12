Am 16. November eröffnete im Gewerbegebiet Am Traugraben die "Marktstefter Apotheke", in der Nähe der Staatsstraße gegenüber einem großen Autohaus. "Wir sind die einzige Apotheke in Marktsteft, das ist gut für die Einheimischen und wegen der Nähe der Staatsstraße auch für Pendler", erklärt Inhaberin Lisa Lutzenberger.

Service rund um die Gesundheit

Die Apothekerin hat in Würzburg Pharmazie studiert, wohnt in Enheim und hat Wurzeln in der Region. Mit ihrem Team hat sie sich ganz auf die Kunden in der ländlich geprägten Region eingestellt: "Wir bieten einen freundlichen und verlässlichen Service rund um die Gesundheit mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten und einem breiten Sortiment an Arzneimitteln, apothekenüblichen Waren und Kosmetik."

Gute Verkehrsanbindung

Dank vollautomatisiertem Warenlager sind ständig über 10.000 Artikel vor Ort vorrätig. Durch die gute Verkehrsanbindung und Parkplätze direkt vor der Tür ist die Marktstefter Apotheke ideal mit dem Auto zu erreichen. Extra lange Öffnungszeiten montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 7.30 bis 15 Uhr sorgen dafür, dass auch Pendler vor oder nach der Arbeit ohne Umwege an die benötigten Medikamente kommen.

Arzneimittel kostenlos liefern lassen

Wer nicht mehr so mobil ist, kann den kostenlosen Lieferservice der Apotheke nutzen und sich Arzneimittel abends bequem nach Hause bringen lassen. Das gilt natürlich auch für den Fall, dass ein Medikament trotz des großen Lagers einmal nicht vorrätig sein sollte. Alles, was bis 14 Uhr bestellt wird, wird in der Regel noch am selben Tag ausgeliefert. Und falls es einmal schneller gehen muss, ist gegen einen Aufpreis auch ein Expressdienst binnen zwei Stunden zur Stelle, schließlich möchte man im akuten Krankheitsfall nicht zu lange auf eine Lieferung warten. "Wir sind schneller als jeder Online-Shop", verspricht Lisa Lutzenberger.

Per App bestellen

Bestellen kann man nicht nur direkt vor Ort oder telefonisch, sondern auch ganz bequem über die App "Meine Apotheke". Damit hat man seine Gesundheitsdaten jederzeit zur Hand und kann auch unterwegs vom Smartphone aus ordern.

Abholfächer und Gesundheitskonto

Außerhalb der Öffnungszeiten stehen zudem Abholfächer zur Verfügung: Nach Anmeldung erhalten die Kunden eine Pin und können dort die bestellte Ware abholen.

Zu den weiteren besonderen Services gehört auch das Gesundheitskonto. Hier werden alle benötigten Arzneimittel hinterlegt und auf eventuelle Unverträglichkeiten geprüft. Auf Wunsch können zur Vorlage bei Krankenkasse oder Finanzamt auch Sammelquittungen ausgestellt werden - so entfällt die lästige Zettelwirtschaft. Wer einen Befreiungsausweis hat, kann dies ebenfalls in seinem Gesundheitskonto abspeichern lassen und muss seinen Ausweis dann nur einmalig pro Kalenderjahr vorlegen. Zudem gibt es für das Anlegen eines Gesundheitskontos einmalig einen Wertgutschein - weitere attraktive Vorteile und Vergünstigungen sind in Planung.

Angebote und Aktionen

Speziell zur Eröffnung warten aktuell ausgewählte Produkte zu unschlagbar günstigen Preisen, Aktionscoupons für Rabatte und ein Willkommensgeschenk auf die Kunden. Vorbeischauen lohnt sich aber nicht nur aus diesem Grund, denn im Dezember findet eine große Adventskalenderverlosung statt. Täglich wird unter den Tageskunden ein toller Preis ausgelost - alle Gewinne befinden sich im Schaufenster der Apotheke. Ein besonderes Highlight ist die große Goldverlosung: Unter allen Besuchern im Dezember werden fünf mal 1 Gramm 999er Feingold verlost.

Kontakt

Marktstefter Apotheke

Inh. Lisa Lutzenberger e.K.

Am Traugraben 17

97342 Marktsteft

Telefon: 09332/5933630

Fax: 09332/5933632

E-Mail: info@marktstefter-apotheke.de

Internet: www.marktstefter-apotheke.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 7 bis 19 Uhr

Samstag: 7.30 bis 15 Uhr