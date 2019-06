Moderne Maschinen und ein Team aus kompetenten Mitarbeitern sind Garanten für solide Qualität von Maintal Betten. Alle Arbeitsprozesse vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt werden von Gütekontrollen begleitet, so dass einwandfreie Ware unser Haus verlässt. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Verkaufsteam, Sie werden freundlich und kompetent beraten.

Der Vorteil – echte Fabrikpreise

Jahrzehntelange Erfahrung und die Bereitschaft, immer neue Wege zu gehen, haben uns zum zuverlässigen Partner für unsere Kunden gemacht. Seit der Gründung im Jahr 1969 stehen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt. Mit dem nötigen Gespür für ansprechende Optik in Form, Farbe und Material stellen wir an unserem Firmenstandort in Lichtenfels/Reundorf im Herzen des Maintals bereits in der 3. Generation hochwertige Polster- und Boxspringbetten her.

Eine Vielfalt von Matratzen und Lattenrosten, sowie Bettwäsche und Bettwaren vervollständigt unser Angebot. Da wir den überwiegenden Teil unseres Sortimentes selbst produzieren, können wir unsere Produkte zu echten Fabrikpreisen anbieten. Zuverlässigkeit, gute Qualität und beste Beratung sind neben innovativen Produkten seit nunmehr fast 5 Jahrzehnten unser Markenzeichen.

Kontakt

Maintal Betten

Schönbrunner Str. 17

96215 Lichtenfels

Service 09571 / 790 - 97

E-Mail shop@maintal-betten.de