Wenn Ihr Kind eine Lese- und Rechtschreibstörung hat, dann hat es mit berühmten Legasthenikern wie Johannes Gutenberg, Galileo Galilei, Albert Einstein oder Ernest Hemingway etwas gemeinsam. Legasthenie – kurz LRS – bedeutet nicht, dass die Betroffenen weniger intelligent sind, es fällt ihnen nur schwer, Gehörtes und eigene Gedanken niederzuschreiben oder Geschriebenes richtig zu lesen bzw. inhaltlich zu verstehen. Unbehandelt kann LRS zu Beeinträchtigungen in der schulischen, beruflichen und persönlichen Entwicklung bis hin zu psychischen Störungen führen. Die Experten der LOS in Bamberg und LOS in Forchheim, Thomas und Birgit Bareuther und Annika Daum, helfen, die Lese- und Rechtschreibstörung bei betroffenen Kindern frühzeitig zu entdecken und mit einer pädagogischen LRS-Therapie diese Schwäche nachhaltig in den Griff zu bekommen.

Was ist Legasthenie?

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine „umschriebene Lese-Rechtschreibstörung“ (LRS) eine anhaltende und eindeutige Schwäche im Bereich Lesen und Rechtschreibung, die nicht auf das Entwicklungsalter, eine unterdurchschnittliche Intelligenz, fehlende Beschulung, psychische Erkrankung oder Hirnschädigung zurückzuführen ist.

Im Unterschied dazu spricht man auch von einer Lese-Rechtschreibschwäche, ebenfalls LRS abgekürzt. Darunter versteht man eine Entwicklungsverzögerung, die durch eine gezielte Therapie beseitigt werden kann. Die Anzeichen sind in beiden Fällen gleich. Eine nicht behandelte Schwäche kann die gleichen Auswirkungen wie eine Störung entwickeln.

Ab wann sollte man auf LRS testen?

Scheuen Sie sich nicht, gleich bei den ersten Anzeichen auf LRS testen zu lassen. LRS tritt meist schon im Grundschulalter auf und kann bereits in der ersten oder zweiten Klasse diagnostiziert werden. Dabei geht es nicht nur darum, ob das Kind Rechtschreibfehler macht: "Viele Kinder können sich erstaunlich viele Wortbilder auswendig merken. Sie machen dann kaum Schreibfehler, aber im Verschriften fällt es ihnen schwer, ihre Gedanken auf Papier zu bringen", erklärt uns Thomas Bareuther. Auch in der Sprachrichtigkeit (Satzbau und Grammatik) zeigen sich oft Probleme. Umgekehrt gibt es Schwierigkeiten im Erlesen von Texten und Aufgabenstellungen, sodass auch die Sachfächer und Mathematik davon betroffen sind. Achten Sie beim Verdacht auf Legasthenie/LRS auf folgende Anzeichen:

Anzeichen einer LRS

Das Kind erkennt auch nach intensivem Üben keine Wortbilder beim Lesen.

Das Kind liest nicht gern - oder nur unter Druck.

Niedrige Lesegeschwindigkeit

Mangelndes Textverständnis

Das Kind liest Wörter, die vom Sinn her passen, aber nicht im Text stehen.

Über einen längeren Zeitraum treten beim Schreiben nach Gehör mehr Fehler als bei anderen Mitschülern auf.

Wörter werden mal richtig, mal falsch geschrieben.

Das Kind braucht länger, altersgemäße Wörter zu erarbeiten.

Das Kind schreibt Wörter so, wie es sie hört, obwohl bereits Lernwörter und Rechtschreibregeln eingeführt wurden.

Das Kind lässt manchmal Buchstaben ganz weg oder fügt sie in einer anderen Reihenfolge ein.

Schwierigkeiten beim Verschriften eigener Gedanken

Probleme bei Satzbau und Grammatik

Sonstige Anzeichen

Angst vor der Schule

Übermäßiger zeitlicher Aufwand bei den Hausaufgaben

Unkonzentriertheit

Panikattacken vor Prüfungen und/oder psychische Symptome wie Bauchschmerzen

Was können Eltern beim Legasthenie-Verdacht tun?

Thomas Bareuther von LOS Bamberg rät als Diplom-Sozialpädagoge: "Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und lassen Sie Ihr Kind frühzeitig auf LRS testen." Nur mit einer professionellen Unterstützung kann dem Kind langfristig und nachhaltig geholfen werden. Was nicht hilft, sind kurzfristige Nachhilfen: Sie pauken Rechtschreibung und Grammatik ein und helfen dem Kind vielleicht beim Auswendiglernen, aber sie bearbeiten nicht die LRS-Ursache. Es hilft auch nicht, sich stundenlang mit dem Kind zusammenzusetzen und zu versuchen, bei den Hausaufgaben zu helfen. Frust und Verzweiflung bei Eltern und Kind sind hier in der Regel vorprogrammiert. Thomas Bareuther: "Da es sich beim Erlernen des Lesens und Schreibens um eine Stufenentwicklung handelt, muss man sehr viel darüber wissen, um an der richtigen Stelle mit dem Kind das LRS-Training zu beginnen. Die einzelnen Strategien der Alphabetik, Orthographie und Morphematik sowie des Wortübergreifenden Bereichs müssen Schritt für Schritt entwickelt, miteinander verbunden und automatisiert werden. Wichtig ist auch, dass der Schüler eine Auswertung seines Entwicklungsstandes entsprechend erhält. Nur dadurch können sich Sicherheit und das Gefühl voranzukommen aufbauen."

Professionelle Hilfe durch LOS in Bamberg und Forchheim

Gegründet von Birgit und Thomas Bareuther fördert LOS seit 2001 in Bamberg (und seit 2015 in Forchheim) Kinder mit Problemen im Lesen und Schreiben, LRS und Legasthenie. Hier bekommen die Schülerinnen und Schüler mit LRS die nötige individuelle Förderung, die sich an den Entwicklungsstufen des Lesens und Schreibens orientiert. Entsprechend des Entwicklungsstandes der einzelnen Schüler ist der Unterricht individuell abgestimmt. Die Förderung orientiert sich an den vorhandenen Problemen und baut deren Ursachen gezielt Schritt für Schritt ab.

Vorteile von LOS Bamberg und Forchheim

Schnelle Diagnose des Entwicklungsstandes mithilfe eines LRS-Tests und der Analyse aktueller Klassenarbeiten

Individuelle Beratungsgespräche mit Infos und Tipps für die Eltern

Individuelle Förderung

