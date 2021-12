Mit der Zuteilung des Studienplatzes oder der ersten Stelle zieht es viele junge Franken hinaus in die Welt. Doch sie kommen ebenso gerne zurück in diese einzigartige Region. Oberfranken ist echt, lebenswert und sinnlich! Eine lebenswerte Region zeichnet sich durch Vielfalt aus, in ihrer kulturellen Tradition, in ihren Naturräumen, in ihren Städten und Gemeinden und in ihrer Wirtschaftskraft.

Perfekte Region zum Arbeiten

Wir zeigen auf, warum es sich lohnt, wieder hier arbeiten, wohnen, leben und genießen zu wollen: Innovative, moderne Unternehmen bieten interessante Karrierechancen und Perspektiven – auch in neuen Berufsfeldern.

Hier ein Überblick über innovative und moderne Unternehmen der Region

Vielseitige Karriere-Chancen

Egal, in welche Richtung sich der Karriereweg entscheidet - Technik, Handwerk, kreative Berufe oder mit Menschen arbeiten - die fränkische Region hat mit Erlangen, Forchheim, Bamberg, Coburg und vielen weiteren großen Städten große und innovative Unternehmen, die den Weg in die Zukunft ebnen und für eine große Wirtschaftskraft der Kommunen sorgen.

Hervorragende lnfrastruktur

Familien finden in Oberfranken alle Betreuungs-, Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, eine hervorragende Infrastruktur und abwechslungsreiche Freizeitangebote. Nirgendwo ist der Weg zwischen Arbeit und Erholung so kurz wie hier: Ob auf dem Rad, dem Mountainbike oder im Kanu – Oberfranken lässt sich auf vielfältige Art und Weise „erfahren“. Klettern in der Fränkischen Schweiz, Wandern im Frankenwald, Kanufahren im Oberen Maintal oder Skisport und Mountainbiken im Fichtelgebirge – hier ist für jeden Naturbegeisterten das Richtige dabei. Mit neun oberfrankenweiten Radrouten und drei Mountainbike-Netzen ist in Oberfranken ein Radlerparadies entstanden, das für Familien ebenso geeignet ist wie für sportlich ambitionierte Radler.

Ein Vergnügungspark, geschaffen von der Natur

18 unterschiedliche Naturräume, 102 ausgewiesene Naturschutzgebiete, dazu Naturparks, Naturdenkmäler, Höhlen, Felsen... ln Oberfranken hat die Natur einen Vergnügungspark geschaffen, der an Attraktionen schwer zu überbieten ist. Die ursprüngliche Natur mit den tiefen Wäldern, den abwechslungsreichen Landschaften, den seltenen Tieren und Pflanzen sowie zahllose, wunderbar idyllische Wanderwege zeigen Besuchern ihre Vielfalt. Insgesamt acht Landschaftsräume kennzeichnen Oberfranken. Dazu gehören zum Beispiel die laubwaldreichen Höhenzüge des Steigerwalds und der Haßberge im Westen, die nadelwaldbedeckten Bergkuppen des granitenen Fichtelgebirges im Osten, die sandigen Niederungen des Mittelfränkischen Beckens im Südwesten und die Magerrasen, Felsen und Höhlen der nördlichen Frankenalb im Süden. Manche von ihnen zeichnen sich durch einen hohen Anteil an wertvollen Gebieten aus und sind besonders artenreich.