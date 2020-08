Laufkraft ist ein kleines, seit 20 Jahren in Bamberg ansässiges Familienunternehmen, das sich auf Bequemschuhe und Sneaker spezialisiert hat. Das Team besteht aus den kreativen Köpfen Thomas und Sabine Dorgelo sowie deren Tochter Julia Hipelius. Thomas Dorgelo verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Bequemschuhe.

Store und Lagerverkauf

Die Geschäftsräume mit dem liebevoll eingerichteten Store im Erdgeschoss und einem Lagerverkauf im 1. Obergeschoss befinden sich in der Jäckstraße 27 in Bamberg. Laufkraft vertreibt seine Produkte in ganz Deutschland und Österreich in Schuhhäusern, Orthopädie- und/oder in Sanitätsfachgeschäften.

Spezialisiert auf Bequemschuhe und Sneaker

Laufkraft hat sich auf Bequemschuhe und Sneaker spezialisiert, die auch für individuelle Einlagen geeignet sind. Bei Schnitten und Materialien wird besonderer Wert den modischen Aspekt gelegt. Neben klassischen Bequemschuhen finden die Kunden auch eine reiche Auswahl an sportlichen Modellen.

Laufkraft fertigt und designt für Sie:

modische und klassische Bequemschuhe für Damen,

spezielle Halluxmodelle mit Stretcheinsatz für Damen,

Modelle in K-Weite für Damen,

Sneaker für Damen & Herren.

Kreieren Sie Ihren eigenen Schuh!

Neben der normalen Kollektion bietet Laufkraft auch besondere und limitierte Materialien an. Es besteht die Möglichkeit, sich nach Wunsch in Zusammenarbeit mit dem Laufkraft-Team seinen eigenen Schuh oder Sneaker zu kreieren.

Special: Der „Bamberg-Sneaker“

Als Special für alle Bamberger gibt es den „Bamberg-Sneaker“ mit Bamberg-Schriftzug und Skyline als Airbrush. Auch beim Airbrush können individuelle Kundenwünsche umgesetzt werden, zum Beispiel Firmenlogos und/oder Schriftzüge aller Art.

Zum Lieblingsschuh die passende Businesstasche

Sie suchen zu Ihrem Laufkraft Lieblings-Schuh oder -Sneaker die passende Businesstasche? Kein Problem! Laufkraft produziert in einer kleinen Manufaktur in Deutschland Ihre Lieblingstasche, die Schuhe produziert Laufkraft in der Manufactura in Ungarn. Hier können alle Kundenwünsche individuell umgesetzt werden.

Laufkraft bietet von der Idee über die Materialauswahl bis zur Umsetzung und Produktion alles aus einer Hand.

Kontakt und Öffnungszeiten

LAUFKRAFT Store

Jäckstraße 27

96052 Bamberg

Tel.: 0951 / 96430395

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9 bis 12 Uhr

Dienstag: 15 bis 19 Uhr

Jeden 1. Freitag und Samstag im Monat: 10 bis 16 Uhr