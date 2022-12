Zur Ausstellung

„Die Wege des Wassers" sind bis zum 29. Januar 2023 immer von Donnerstag bis Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr zu sehen. Vom 25. bis 30. Dezember gelten die Sonderöffnungszeiten 14 bis 18 Uhr.

Die Künstler Künstler Werner Knaupp aus Nürnberg (Mitte) und Künstler Meng Huang (rechts) präsentieren ihre Werke - hier gemeinsam mit Theaterregisseurin Cao Kefei (links). PR

Insgesamt dreißig Jahre trennen den 86-jährigen documenta-Künstler Werner Knaupp und den 56-jährigen Meng Huang, einen der Gründer der ersten Generation nach der Öffnung Chinas im Jahr 1978. Was sie verbindet, ist eine tiefe Faszination mit dem Lebenselement Wasser in seinen vielfältigen Formen, die jeder vor dem Hintergrund seiner kulturellen Herkunft bearbeitet. Ihre Werke werden aktuell in den von Thomas Eller übernommenen Ausstellungsräumen „THE gallery" gezeigt. Die Ausstellung findet mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes statt.

Über THE gallery

Werner Knaupp Ein Bild des Nürnberger Künstlers Werner Knaupp. PR

THE gallery ist eine Ausstellungsinstitution im ländlichen Raum des Bamberger Landes. Zweieinhalb Zugstunden von Berlin entfernt befindet sich eine Wassermühle im Itztal, die heute grünen Strom für circa 100 Haushalte erzeugt. Thomas Eller, der Besitzer der Mühle, ist Kurator. Zuletzt hat er sechs Jahre in Peking gelebt und dort das Gallery Weekend Beijing gegründet, das mit viel Erfolg ein internationales Kunstpublikum nach Peking geholt hat. Danach war er drei Jahre lang Gründungsdirektor des China Arts & Sciences-Projektes in Jingdezhen, Jiangxi Provinz. Gegenwärtig läuft außerdem seine Ausstellung „Forming Communities, Berliner Wege" im Kindl Zentrum für zeitgenössische Kunst in Berlin (noch bis zum 5. Februar 2023).

Die Bedeutung des Wassers

Wasser ist Leben, sagt man – und tatsächlich kann man nur drei bis vier Tage ohne Trinkwasser überleben. Wasser ist somit eine unverzichtbare Voraussetzung für das Leben, nicht nur für das menschliche, sondern auch für das unseres Planeten. Wie wenig die meisten Menschen jedoch über Wasser wissen, kann man an einem Alltagsbeispiel zeigen: Um das T-Shirt, das wir tragen, zu produzieren, benötigt man rund 2700 Liter Wasser – so viel, wie es braucht, um einen Menschen drei Jahre lang am Leben zu halten!

Doch Wasser hat auch eine spirituelle Seite. Bei der Taufe oder rituellen Waschungen in abrahamitischen Religionen war Wasser immer ein wesentliches Element. In der chinesischen Kultur heißt es: „Auf der Welt gibt es nichts, was weicher und dünner ist, als Wasser. Doch um Hartes und Starres zu bezwingen, kommt nichts diesem gleich. Dass das Schwache das Starke besiegt, das Harte dem Weichen unterliegt, jeder weiß es, doch keiner handelt danach.” Aus dieser Beobachtung von Wasser zieht der Daoismus seine ethische Philosophie.

Wasser in der Kunst

Meng Huang Ein Werk des Künstlers Meng Huang. PR

In der Ausstellung befindet sich unter anderem eine originalgetraue Nachbildung einer Bildrolle aus dem Palast-Museum der Verbotenen Stadt in Peking. Ma Yuan (1160–1225), einer der berühmtesten Hofmaler der Song-Dynastie, hat die 870 Zentimeter lange Bildrolle gemalt. Darauf sind 12 Bilder von Wasser zu sehen: „Klare Wasser in einem seichten, kalten Teich“, „Gegenströmungen im Gelben Fluss“, oder „Die riesige Ausstreckung des Yangtse-Flusses“, so die Beschreibungen. Man darf diese Rolle somit als die erste systematische künstlerische Untersuchung der Energien von Wasser begreifen.

Kontakt

THE gallery

Mühlstraße 8

96179 Rattelsdorf/ Mürsbach

Telefon: 0151/14535333

E-Mail: office@thomaseller.com

www.the-gallery.online