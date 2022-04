Der Name DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer – in Nürnberg, Fürth, Roth und Hirschaid zu Hause – steht seit über 45 Jahren für Kompetenz rund um das Thema Küche. Dabei legen die Küchenspezialisten besonderen Wert auf die individuelle Beratung der Kunden.

„Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen ist eine Herausforderung, der wir uns täglich sehr gerne stellen. Die Zufriedenheit der Kunden steht im Mittelpunkt unserer Ziele und bestärkt uns in unserer Philosophie – mit Kompetenz beraten und mit Fairness anbieten. Das Vertrauen unserer Kunden ist das höchste, wertvollste Gut, das durch unser Handeln bestätigt wird“, sagt Geschäftsführerin Veronika Habicht-Häcki. Eine Philosophie, die sich bewährt hat: Mit ihren Häusern in Hirschaid, Nürnberg, Fürth und Roth sind DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer heute eines der führenden Unternehmen für individuell geplante Küchen in der Region Nürnberg.

Nun sucht das Team für ihre verschiedenen Filialen Verstärkung im Bereich Aufmaß-Techniker (m/w/d), Auftragssachbearbeiter (m/w/d), Verkauf (m/w/d) und auf selbstständiger Basis Montagepartner (m/w/d).

Aufmaß-Techniker (m/w/d)

Für ihre Filialen in Fürth, Nürnberg, Roth und Hirschaid suchen DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer ab sofort einen Aufmaß-Techniker (m/w/d).

Aufgaben

Sie erstellen vor Ort Aufmaßberichte für Küchenplanungen mit präzisen Distanzlaser-Messgeräten. Sie koordinieren und verwalten eigenständig Ihre Termine.

Fachliche Anforderungen

Erfahrung im Umgang mit Aufmaßtechniken und Aufmaßmaterial

Technisches Verständnis im Bereich Küchenanschluss (Wasser, Strom,

Abluftanschluss etc.) wünschenswert, aber keine Voraussetzung

Persönliche Fähigkeiten

offen, engagiert, lösungsorientiert

Freude am Kundenkontakt und Begeisterungsfähigkeit mit freundlichem Wesen

technisches Verständnis

systematisches, zügiges und zielorientiertes Arbeiten mit höchster Genauigkeit und Sorgfalt

Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsklima in einem inhabergeführten Familienunternehmen mit interessanten Verdienstmöglichkeiten und der Bereitstellung eines Firmenfahrzeugs.

Auftragssachbearbeiter (m/w/d)

Für ihre Filiale in Roth suchen DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer ab sofort einen Auftragssachbearbeiter (m/w/d).

Aufgaben

Sie stellen sicher, dass die erstklassige Servicequalität konstant erhalten bleibt, indem Sie die Küchenaufträge auf technische und kaufmännische Richtigkeit prüfen. Sie sind verantwortlich für die Abwicklung und Bestellung und kommunizieren mit dem Vertrieb, den Kunden und den Lieferanten.

Fachliche Anforderung

Erfahrung in der Abwicklung oder im Vertrieb von Einbauküchen

vorzugsweise eine technische Berufsausbildung

Erfahrung mit Küchenplanungsprogrammen sind von Vorteil

Persönliche Fähigkeiten

hohes technisches Verständnis

systematisches, zügiges und zielorientiertes Arbeiten mit höchster Genauigkeit und Sorgfalt

Gute Kommunikation in Wort und Schrift

hohe Sozialkompetenz und Teamgeist

Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsklima in einem inhabergeführten Familienunternehmen mit interessanten Verdienstmöglichkeiten

Top-Verkäufer (m/w/d)

Für ihre Filiale in Fürth, Nürnberg und Hirschaid suchen DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer ab sofort einen Top-Verkäufer (m/w/d).

Aufgaben

Sie beraten die Kunden und planen mit ihnen die Küchen. Darüber hinaus präsentieren und verkaufen Sie die exklusiven Einbauküchen.

Fachliche Anforderungen

Kreativ mit einem räumlichen Vorstellungsvermögen

Technische Grundkenntnisse

Erfahrungen im Verkauf sind von Vorteil

Persönliche Fähigkeiten

Kommunikativ, emotional kompetent, Menschen begeistern können

Hohe Leistungsbereitschaft

Freude am Umgang mit Menschen

Sie sind branchenfremd? Kein Problem! Die Vertriebsmitarbeiter von DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer werden in den ersten drei Monaten durch interne Schulungen und Coachings intensiv auf ihr Aufgabengebiet vorbereitet.

Montagepartner (m/w/d) auf selbstständiger Basis

Für ihre Filiale in Fürth, Nürnberg, Roth und Hirschaid suchen DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer ab sofort einen Montagepartner (m/w/d) auf selbstständiger Basis.

Aufgaben

Sie sind verantwortlich für die Montage der Küchen bei den Kunden und in den Ausstellungen. Ihr Aufgabengebiet reicht von der Kundenbetreuung vor Ort über die Montage (auch Natursteinarbeitsplatten) bis hin zu Elektro- und Wasseranschlüssen. Die Anlieferung der Ware erfolgt durch DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer.

Fachliche Anforderungen

Abgeschlossene Ausbildung als Schreiner

Erfahrungen in der Küchenmontage

Wasser- und Elektroanschlüsse durchführen können

Persönliche Fähigkeiten

Soziale Kompetenz und Liebe zum Detail

Belastbar

in stressigen Situationen den Überblick behalten

Kreativ, gewissenhaft und kostenbewusst denken können

eigenes Montagefahrzeug

Das Unternehmen DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer bietet überdurchschnittliche Leistungen und ein tolles Team.

Kontakt und Anfahrt

DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer GmbH

Habicht + Sporer GmbH

Laufamholzstraße 116

90482 Nürnberg

Tel.: +49 (0)911 95 496-0

DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer GmbH

Habicht + Sporer Hirschaid GmbH

Industriestr. 20

96114 Hirschaid

Tel.: +49 (0)9543 44 309-0

DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer GmbH

Hans-Vogel-Straße 42

90765 Fürth

Tel.: +49 (0)9 11 79 106-0

DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer GmbH

Gildestraße 2

91154 Roth

Telefon: +49 (0)9 171 850 50 -0

E-Mail: kontakt@diekuechenplaner.de

Internet: http://www.diekuechenplaner.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Samstag: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr