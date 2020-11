Jede Brille ist einzigartig, genauso wie ihr Träger. Optimales Sehen und Kundenzufriedenheit steht somit für das Team von Optik Lindlein an erster Stelle. Ob Gleitsichtbrille oder Arbeitsplatzbrille – die Sehexperten aus Kronach legen Wert auf eine fachkompetente und individuelle Beratung. Eine optimale Augenprüfung inklusive der Berücksichtigung der Sehentfernung, die perfekte Positionierung der Brillengläser und die Bedürfnisse der Kunden, sind beim Kauf von Gleitsichtgläsern sowie Arbeitsplatzgläser unersetzlich.

Premium-Angebot: Vorteilspreis für Gleitsicht- und Arbeitsgläser

Sie sind einzigartig: Ihre täglichen Aktivitäten, Ihre Arbeit sowie die persönlichen Bedürfnisse und Ihr Stil. Genauso individuell wie Sie sind die persönlichen optischen Bedürfnisse eines Brillenträgers: Glasstärke, Sehgewohnheiten und Fassungspräferenz. Dabei macht es einen Unterschied, ob man gerade seinem Beruf nachgeht oder seine Freizeit genießt. Optik Lindlein aus Kronach stellt hierfür sein neues High-End Premium-Paket vor. Mit den qualitativen Brillengläsern von Hoya bietet der Optiker aus Kronach ein perfektes Duo für den Alltag in Beruf und Freizeit. Die Aktion beinhaltet Gleichsichtgläser Hoyalux iD MySelf plus Arbeitsplatzgläser Hoyalux iD WorkStyle V+ zum Vorteilspreis. In diesem attraktiven Paketangebot gibt es somit zwei bis drei Brillengläser in der individuell an den Kunden angepassten Sehstärke.

Rufen Sie an – Ihre direkte Termin-Hotline: +49 (0)9261/1866

Optik-Lindlein: High-Tech-Vermessung für optimale Brillengläser

Brillengläser können heutzutage so individuell wie noch nie gefertigt werden. Die Kunden und Mitarbeiter von Augenoptik Lindlein sind begeistert von dem neuesten High-Tech-Messgerät "Vinzent". Das Videozentriersystem sammelt in Sekundenschnelle zahlreiche Werte zur Anatomie des Gesichts und misst präzise alle Daten, die zur Berechnung von neuen Brillengläsern benötigt werden. Dabei werden unter anderem Daten wie die natürliche Kopf- und Körperhaltung sowie der Augenabstand gemessen. Darüber hinaus hilft "Vinzent" auch bei der Auswahl einer neuen Traumbrille. Wer sich nicht sicher ist, welche Brillenfassung einem am besten steht, dem demonstriert das innovative Gerät per Video-Aufnahme verschiedene Brillen. Dadurch lassen sich Form und Farbe noch leichter auswählen.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt zu Optik Lindlein

Optik Lindlein Inh. Nadja Weinmann e.K.

Rosenau 5

96317 Kronach

Telefonnummer: 09261/61866

info@optik-lindlein.de

Montag bis Freitag: 8.45 bis 18 Uhr

Samstag: 8.45 bis 13 Uhr