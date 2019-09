Alle Brillenträger können sich über die neue Gleichsichtaktion von Optik Lindlein in Kronach freuen. Die modernen Gleitsichtgläser inklusive Hartschicht und Superentspiegelung werden nicht nur preiswert angeboten, sondern verfügen über die neueste Freiform-Technologie. Die Auswahl an Markengestellen ist für jede Altersklasse und jeden Typ geeignet. Der Aktionszeitraum läuft noch bis zum 30. September. Kunden können professionelle Gleitsichtbrillen erwerben und bis Ende des Monats von unschlagbaren Angeboten profitieren.

Für jede Sehentfernung die richtige Stärke

Im Laufe des Alters lässt bei fast allen Menschen die Sehkraft nach. Die Ursache ist in den meisten Fällen die nachlassende Fähigkeit zur Akkommodation, d.h. die Augenlinse verfestigt sich. Dadurch kann man kann im Nahbereich nicht mehr scharf sehen. Abhilfe schafft in diesem Fall eine Lesebrille. Was aber, wenn man auch in der Entfernung nicht mehr scharf sehen kann, weil man fehlsichtig ist? Dann braucht man entweder zwei Brillen - oder eine Gleitsichtbrille.

Die Gleitsichtbrillen korrigieren gleich mehrere Sehstärken. Sie dienen bei allen Fehlsichtigkeiten sowie bei Altersweitsichtigkeit und ermöglichen damit die optimale Sehstärke für jede Sehentfernung. Da der Übergangsbereich bei Gleitsichtgläsern viele unterschiedliche Berechungswinkel zulässt, ist eine Gleitsichtbrille auch kurzfristig für den Einsatz vor dem Computer-Monitor geeignet. Für die dauerhafte PC-Arbeit empfehlen wir jedoch eine Bildschirmarbeitsplatzbrille.

Engagierte Mitarbeiter & kompetente Beratung

Frau Nadja Weinmann, die Inhaberin von Optik Lindlein e.K. kennt sich im Bereich Gleitsichtbrillen bestens aus und weiß was beim Kauf von Gleitsichtgläsern zu beachten ist. Sie verkauft an 95% der Kunden Kunststoffgläser, auf Grund der Leichtigkeit und des Tragekomforts des Materials. Die Expertin sowie ihr Team legen sehr viel Wert auf eine kompetente und individuelle Beratung der Kunden. „Eine optimale Augenprüfung inkl. der Berücksichtigung der Sehentfernungen, die perfekte Positionierung der Brillengläser und die Bedürfnisse des Kunden, sind beim Kauf von Gleitsichtgläsern unersetzlich“, ist sich Nadja Weinmann sicher.

Spezielle Gleitsichtgläser ermöglichen vielseitigen Einsatz

Im Grunde genommen sind Gleitsichtbrillen für jeden ab Anfang 40 geeignet, der in allen Entfernungen optimal sehen möchte. Für bestimmte Situationen wie zum Beispiel das Autofahren gibt es speziell angepasste Gleitsichtgläser. Diese Gläser bieten mehr Komfort in der Ferne und reduzieren zusätzlich die Blendung durch entgegenkommende Fahrzeuge. Zudem bieten alle Brillen-und Gleitsichtgläser aus dem Sortiment von Optik Lindlein UV Schutz.

Bei Rückfragen erreichen Sie Optik Lindlein unter der Telefonnummer 09261/61866. Mehr Informationen finden Sie auch auf der offiziellen Webseite.

