Für Betroffene ist die Diagnose Krebs immer ein Schock – ihr größter Wunsch ist dann eine schnelle und erfolgreiche Behandlung der Erkrankung. Am Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN (CCC Erlangen-EMN) versorgt ein Netzwerk von Spezialisten zahlreicher Fachrichtungen die Patienten optimal. Das CCC Erlangen-EMN ist ein onkologisches Exzellenzzentrum, das Krankenversorgung, Forschung und Lehre kombiniert. Alle Krebserkrankungen, einschließlich der seltenen Tumoren, werden hier diagnostiziert und behandelt – und zwar in vier fränkischen Städten: am Universitätsklinikum Erlangen, bei der Sozialstiftung Bamberg, im Klinikum Bayreuth und im Klinikum St. Marien Amberg.

Tumorboard: Krebsbehandlung individuell an die Tumorart angepasst

Alle Standorte sind als Onkologische Zentren nach Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. In Erlangen sind Experten in insgesamt 14 Organkrebszentren im Einsatz, beispielsweise im Brustzentrum, im Hautkrebs- oder im Prostatakarzinomzentrum. Für die Patienten bedeutet die fachübergreifende Zusammenarbeit im CCC Erlangen-EMN vor allem, dass ihre Krebsbehandlung individuell an die Art des Tumors angepasst werden kann. In sogenannten Tumorboards besprechen Experten verschiedener Fachrichtungen gemeinsam die besten Behandlungsmöglichkeiten nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und den derzeit gültigen Leitlinien.

Unkomplizierte Zweitmeinung und kostenfreie Hotline für Krebspatienten

Die Krebsinformation ist ein kostenloser Service des Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN und richtet sich an Betroffene, Angehörige und Ärzte. Die Beratung ist individuell auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden zugeschnitten. Über die kostenfreie Hotline können Betroffene und Angehörige allgemeine Fragen zu Früherkennung oder Therapieformen stellen oder medizinische Fachbegriffe „übersetzen“ lassen.

Erkrankte haben zudem die Möglichkeit, sich über die Krebsinformation des CCC Erlangen-EMN eine Zweitmeinung einzuholen, wenn bei ihnen eine Diagnose und ein Therapieplan aus einem anderen Krankenhaus vorliegen. Die beiden Spezialistinnen am Telefon senden außerdem gerne Infobroschüren zu, organisieren die Anmeldung für ein Tumorboard, zur ärztlichen Zweitmeinung oder vermitteln den Kontakt zu Selbsthilfegruppen.

Die Krebshotline ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr unter 0800 85 100 85 oder per E-Mail an krebsinformation@uk-erlangen.de erreichbar.

Klinische Studien im Onlineregister

Klinische Studien liefern neue Erkenntnisse zur Diagnostik und Behandlung von onkologischen Erkrankungen. Auch unterstützende Therapien, z. B. die Behandlung von Nebenwirkungen, die Nutzung von integrativen Methoden oder die psychoonkologische Betreuung von Krebspatienten, können dank klinischer Studien optimiert werden. Aus diesen Gründen stuft auch die Stiftung Deutsche Krebshilfe das Einrichten einer zentralen klinischen Studiendatenbank als dringende Notwendigkeit ein.

Seit Ende 2019 vereint ein neues Onlineregister alle aktuellen onkologischen Studien an den vier Standorten des CCC Erlangen-EMN. Die neuesten Studien zu kennen, kann für Betroffene von entscheidender Bedeutung sein: Krebspatienten, deren Behandlung im Rahmen klinischer Studien erfolgt, werden besonders intensiv betreut. Zudem erhalten sie frühzeitig Zugang zu innovativen Therapieverfahren, die andernorts nicht zur Verfügung stehen.