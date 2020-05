Für Radfahrer und Ausflugshungrige gibt es gute Neuigkeiten: Auch dieses Jahr dürfen Fahrräder kostenlos in den RE-Zügen der Deutschen Bahn mitgenommen werden, sofern Radler im Landkreis Kronach ein- bzw. aussteigen. Das Angebot gilt in Richtung Süden bis Bamberg, in Richtung Norden bis über die Landesgrenze nach Thüringen.

Das Fahrtziel Natur Frankenwald als „Krone Bayerns“ bietet eine sehr gute Erreichbarkeit mit dem Franken-Thüringen-Express vom Süden aus Richtung Nürnberg, Bamberg, Lichtenfels und vom Norden aus Leipzig, Jena oder Saalfeld kommend. So entsteht das perfekte Ziel für kombinierte Zug- und Radtouren mit hohem Erlebnis- und Erholungswert.

Hier einige Beispiele für liebenswerte Sehenswürdigkeiten gepaart mit wildromantischer Natur.

Schleckermäulchen aufgepasst!

Confiserie Burg Lauenstein und Burg Lauenstein – mit dem Zug bis Ludwigsstadt, von dort weiter mit dem Fahrrad zu einem Besuch der „weißen Frau“ auf der Mantelburg und/oder einer Kaffeepause mit süßen Köstlichkeiten in der Confiserie.

Tropenfeeling im Norden!

Tropenhaus Klein Eden und Flakonglasmuseum – mit dem Zug bis Steinbach am Wald, von dort mit dem Rad über den bekannten Rennsteig bis Kleintettau zu einem Platz unter Palmen.

Natur pur!

Arnikastadt Teuschnitz – mit dem Zug bis Steinbach am Wald, dann weiter mit dem Rad über die Bastelsmühle zur Arnikastadt Teuschnitz mit ihrem sehenswerten Kräutergarten.

Achtung Wasserfreunde!

Einen Tag voller Abwechslung bietet der Ölschnitzsee in Windheim - Auch dieses Ziel erreichen Sie bequem mit dem Zug über Steinbach am Wald, dann weiter entlang des Rennsteigs bis zum Ölschnitzsee.

Schlafen unterm Sternenzelt!

Seit kurzem kommen auch Trekking-Freunde auf ihre Kosten: mit dem Zug nach Steinbach am Wald oder Ludwigsstadt und nach einer Halbtagswanderung auf dem Trekkingplatz Kobach mit romantischer Lagerfeuerrunde übernachten.

Bahn, Fahrrad, Wandern - Genießen Sie den Frankenwald!

