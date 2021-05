Auch dieses Jahr dürfen wieder Fahrräder kostenlos in den RE-Zügen der Deutschen Bahn mitgenommen werden, sofern Radler im Landkreis Kronach ein- bzw. aussteigen. Das Angebot gilt in Richtung Süden bis Bamberg, in Richtung Norden bis über die Landesgrenze nach Thüringen.

Das Fahrtziel Natur Frankenwald als „Krone Bayerns“ bietet eine sehr gute Erreichbarkeit mit dem Franken-Thüringen-Express vom Süden aus Richtung Nürnberg, Bamberg, Lichtenfels und vom Norden aus Leipzig, Jena oder Saalfeld kommend. So entsteht das perfekte Ziel für kombinierte Zug- und Radtouren mit hohem Erlebnis- und Erholungswert.

Fahrräder kostenlos in der DB mitnehmen

Ein weiteres Angebot für Wanderer und Radfahrer ist das altbekannte Frankenwaldmobil, das heuer neu unter dem Namen 3F-Mobil fährt.

3F-Mobil steht für Frankenwald – Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz, die 2021 in das bisherige Fahrradbusnetz mit aufgenommen wurde. Durch die Kombination von Zug und Radlbus sind alle Regionen des Landkreises Kronach und weit darüber hinaus entspannt zu erreichen.

Nähere Informationen zum Regio-Ticket des Franken-Thüringen-Express erhalten Sie unter: https://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/regionale-tickets/bayern/regio-ticket-franken-thueringen.shtml und zum 3F-Mobil Radlbus unter: www.frankenwald-mobil.de.

Mit zahlreichen Hygienemaßnahmen sorgen wir dafür, dass Sie im Frankenwald auch in Corona-Zeiten sicher mit dem Bayern-Ticket unterwegs sind.

Kontakt für weitere Informationen

Landratsamt Kronach

Mobilitätszentrale Landkreis Kronach

Bahnhofsplatz 6

96317 Kronach

Telefon +499261/678678

E-Mail mobilitaetszentrale@lra-kc.bayern.de