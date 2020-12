Keine Lust auf die großen Online-Konzerne? Kurze Lieferzeiten und eine große Auswahl an Geräten mit kostenfreier Lieferung rund um Technik, Entertainment, Haushalt & Co gibt es auch bei lokalen Händlern, zum Beispiel bei expert Bamberg in Hallstadt. Gerade jetzt ist es vielen von uns ein Anliegen, lokale Einzelhändler zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir aber nicht auf die Vorteile des Onlineshoppings verzichten. expert Bamberg bringt beides zusammen: Die gute, persönliche Beratung durch einen regionalen Händler und die praktische Bestellung und Lieferung des Onlinehandels.

Online oder telefonisch bei expert Bamberg bestellen & liefern lassen

Wer es vor der Corona-Pandemie noch nicht getan hat, tut es jetzt: Online shoppen. Inzwischen kann man auch bei lokalen Händlern bequem von zu Hause aus einkaufen, wie expert Bamberg in Hallstadt beweist: Alle aktuellen Angebote und Produkte des großen Technikmarktes sind online, telefonisch, per WhatsApp und per E-Mail bestellbar und werden kurzfristig zu Ihnen nach Hause geliefert. Außerdem bietet expert den gewohnten Liefer- und Reparaturservice direkt vom Fachmarkt aus.

Alle Bestellmöglichkeiten bei expert Bamberg im Überblick

So einfach ist es: Sie bestellen telefonisch, per WhatsApp oder per E-Mail bei expert Bamberg – und wenn die Produkte in der expert-Filiale in Hallstadt vorrätig sind, liefert expert diese noch am selben Tag gegen einen geringen Aufpreis aus. Bestellen können Sie von Montag bis Samstag zwischen 9 und 18 Uhr:

per Mail an info@ba.expert.de

an info@ba.expert.de per Telefon unter 0951/4073620

unter 0951/4073620 per WhatsApp an 01525/7534365

Rund um die Uhr können Sie außerdem online über die Website bestellen. Viele Produkte werden komplett versandkostenfrei geliefert und haben eine entsprechende Kennzeichnung. Falls Sie sich unsicher sind, schauen Sie einfach nochmal im Warenkorb nach, hier stehen die Versandkosten dann auf 0,- Euro.

Telefonische Beratung in den Fachabteilungen

Sie können sich nicht entscheiden, welches Gerät für Sie geeignet ist und benötigen persönliche Beratung? So erreichen Sie Ihre gewünschte Fachabteilung:

Haushaltsgeräte : 0951/407362-64

: 0951/407362-64 Computer & Zubehör : 0951/407362-62

: 0951/407362-62 TV & Audio : 0951/407362-60

: 0951/407362-60 Telekommunikation : 0951/407362-61

: 0951/407362-61 Serviceannahme: 0951/407362-67

Telekommunikationsabteilung bleibt dauerhaft geöffnet

Ihr Smartphone ist kaputt? Kein Problem! Zur Reparatur von Telekommunikationsgeräten können Sie weiterhin in den Fachmarkt kommen. Auch neue Verträge können abgeschlossen werden und sonstige Internet- und Kommunikationsprobleme werden wie gewohnt behoben. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass derzeit kein Warenverkauf stattfinden kann.

Hygiene steht bei expert an erster Stelle

Die Lieferung nach Hause sowie Montage und Reperatur unterliegen strengen hygienischen Standards und erfolgen nur durch geschultes und gesundes Personal, das sich in keinem Risikogebiet aufgehalten hat. Hier hält sich expert strikt an die Vorgaben des Gesundheitsministeriums.

Weitere expert-Märkte mit regionalen Onlineshops

Nicht nur expert Bamberg in Hallstadt bietet seine Online-Leistungen an, sondern auch andere regionale expert-Märkte wie expert Bayreuth, expert Hof, expert Höchstadt, expert Kronach oder expert Lichtenfels.

Kontakt

expert Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Telefon 0951/4073620

expert Bayreuth GmbH

Bindlacher Straße 8

95448 Bayreuth

Telefon 0921/79770

expert Hof GmbH

Schleizer Str. 49

95028 Hof

Telefon 09281/140100

expert Höchstadt GmbH

Kieferndorfer Weg 58a

91315 Höchstadt

Telefon 09193/207960

expert Kronach GmbH

Hammersteig 1

96317 Kronach

Telefon 09261/610930

expert Lichtenfels GmbH

Theodor-Heuss-Straße 59

96215 Lichtenfels

Telefon 09571/949640