Ein Geburtstag am Meer, klingt das nicht verlockend? In Bayerns wärmster und stärkster Thermalsole kannst du neue Lebensenergie sammeln und die Seele baumeln lassen – eben wie an einem Tag am Meer. Die Obermain Therme in Bad Staffelstein lädt alle Geburtstagskinder dazu ein, das ThermenMeer und das SaunaLand kostenfrei zu genießen.

Was du dafür tun musst? Einfach an deinem Geburtstag mit deinem Ausweis in die Obermain Therme kommen und deinen Gratis-Tag genießen. Damit wir die Vorfreude auf deinen Geburtstag schon mal steigern können, erfährst du hier, was dich in der mehrfach ausgezeichneten Therme (u.a. auf Platz 3 im Ranking der "100 schönsten Thermen und Wellnessbäder in Deutschland" von Travelcircus) so alles erwartet.

Das ThermenMeer: Hier schwimmt der Alltagsstress buchstäblich davon