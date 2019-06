Auftragslage boomt

Die Ingenieurgruppe Knörnschild & Kollegen bearbeitet momentan den bislang größten Auftrag in ihrer Firmengeschichte: Für die ausführenden Baufirmen planen die Coburger Ingenieure das Tragwerk des neuen Firmensitzes der Stuttgarter Versicherung Wüstenrot & Württembergische in Kornwestheim. Aufgrund ihrer hervorragenden BIM-basierten Arbeitsweise erhielt das Ingenieurbüro nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes Ende 2017 anschließend auch den Auftrag für den zweiten Bauabschnitt.

BIM – Die Digitalisierung der Prozesse im Bauwesen

Als Building Information Modeling (BIM) wird eine Planungsmethode zur Erzeugung und Verwaltung von Gebäudedaten bezeichnet. Ziel ist eine zentrale Verwaltung von möglichst allen projektrelevanten Informationen. So können alle Projektbeteiligte an einem gemeinsamen Koordinationsmodell arbeiten, den Bauteilen Attribute verleihen und diese beispielsweise in Form von Listen auswerten.

Die Knörnschild Ingenieure sind in Sachen BIM-Planung am Puls der Zeit und bilden sich regelmäßig weiter. Gelegentlich bieten sie sogar Workshops nicht nur für die eigenen Mitarbeiter, sondern auch für andere Büros durch ihren hauseigenen BIM-Koordinator an. Der geräumige Besprechungs- und Schulungsraum ist dafür bestens geeignet.

Mitarbeiterzufriedenheit als wertvollstes Gut

Das Unternehmen sieht seine fast 60 hochqualifizierten Mitarbeiter als Grundlage für den Erfolg an. Regelmäßige interne Schulungen und externe Weiterbildungen sind selbstverständlich. Ebenso die flexiblen Arbeitszeiten, die neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch eine längere Erreichbarkeit ermöglichen. Außerdem fördern gemeinsame Freizeitaktivitäten das gute Miteinander im Team.

QM-Zertifizierung

Aufgrund ihres hohen Qualitätsanspruchs, der sich aus der Verantwortung gegenüber Kunden und Auftraggebern begründet, erhielt die Ingenieurgruppe im Jahr 2015 das Qualitätssiegel „Planer am Bau“, das für überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit und großes Engagement steht.

Förderung der Jugendarbeit

Ihr soziales Engagement rundet das sympathische Bild der Ingenieurgruppe ab. So fördert das Büro beispielsweise die sportliche Ausbildung in regionalen Vereinen, wie dem HSC 2000 Coburg oder dem FC Coburg.

Kontakt

Ingenieurgruppe Knörnschild & Kollegen

Ernstpl. 8

96450 Coburg

Telefon 09561 / 88420

Telefax 09561 / 8842-11

Mail zentrale@ig-knoernschild.de