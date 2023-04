Die Vorfreude steigt, denn endlich können die Berufsinformationstage (BIT) wieder in Präsenz stattfinden. Mit dem Innopark haben die Organisatoren einen neuen Veranstaltungsort gefunden, der beste Rahmenbedingungen bietet. Die Veranstaltung findet am 28. und 29. April statt.

Azubis treffen Ausbildungsbetriebe

80 Firmen, Behörden und Unternehmen haben sich innerhalb weniger Wochen angemeldet. „Ein deutliches Signal, wie wichtig den Ausbildungsbetrieben in Stadt und Landkreis Kitzingen die Veranstaltung ist“, so Sven Kelber, AOK Bayern, Sprecher des BIT-Arbeitskreises. Nach zwei Jahren, in denen die Berufsinformationstage Corona-bedingt nur virtuell stattfinden konnten, treffen sich Betriebe und potenzielle Bewerber Ende April 2023 wieder von Angesicht zu Angesicht.

Direkter Austausch möglich

„Ich finde es für die junge Generation enorm wichtig, dass der Berufsinformationstag nun endlich wieder in Präsenz stattfinden kann und somit ein direkter Austausch mit unseren Unternehmen im Landkreis Kitzingen möglich ist. Die große Bandbreite an verschiedenen Berufsmöglichkeiten zeigt, wie attraktiv unser Berufsmarkt hier ist. Die enorme Resonanz der Unternehmen zeigt eindrucksvoll, wie wichtig der Wirtschaft der enge Kontakt mit potenziellen Nachwuchskräften ist und mit diesem Tag wird dieser bestens gefördert“, ist Landrätin Tamara Bischof überzeugt von der Wichtigkeit des Berufsinformationstages in Kitzingen.

Rund 1000 unbesetzte Lehrstellen

Am Freitag, 28. April, werden die Berufsinformationstage um 10 Uhr von Landrätin Tamara Bischof und Oberbürgermeister Stefan Güntner feierlich eröffnet. Danach werden die Aussteller in der it-wheels-Arena und den drei angegliederten Zelten bis zum Samstagnachmittag tausende Schüler über ihre jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

„Der Freitag gehört traditionell den Schulen in der Region“, erklärt Frank Albert, Sachgebietsleiter Wirtschaftsförderung im Landratsamt und ergänzt: „Wir wollen die Schüler bestmöglich auf diesen Tag vorbereiten.“ Bereits im Herbst letzten Jahres waren deshalb Vertreter der Schulen zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Im Anschluss wurde gemeinsam ein Konzept zur besseren Einbindung der Schüler im Vorfeld und Nachgang der BIT erarbeitet. „Unser Ziel muss es sein, möglichst viele junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern“, erklärt Jörg Brückner, Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer für Unterfranken. Rund 1000 Lehrstellen sind derzeit nicht besetzt, beinahe jede Branche klagt über Nachwuchsmangel.

„Umso wichtiger ist so eine Veranstaltung wie die BIT“, betont Pauline Ziegler, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit. Junge Menschen können dort zwanglos einen Eindruck von den Chancen und Anforderungen einer Ausbildung erhalten. „Genau deshalb ist die BIT seit vielen Jahren auch so ein Erfolgsmodell“, erklärt Sven Kelber. Ausbildungsbetriebe stellen sich und ihre Aufgabenfelder vor, junge Menschen können sich an den Ständen ausprobieren, die Ausbilder ausfragen und ihre Fähigkeiten und Vorlieben austesten.

Freitag für Schüler, Samstag für alle

Ist der Freitag ausschließlich für die Schulen reserviert, kann am Samstag, 29. April, jeder Interessent kommen. „Gerade für Familien bietet sich dieser Tag an, um sich in aller Ruhe zu informieren und gezielt Fragen zu stellen“, so Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner. Der Innopark bietet seiner Meinung nach einen idealen Rahmen: Großzügige Flächen, genug Parkraum und ein Team, das sich auf die Premiere auf dem Gelände freut. „Wir sind stolz, dass die Berufsinformationstage im Innopark stattfinden“, so Betriebsleiter Michael Klos. „Und das hoffentlich nicht nur in diesem Jahr.“

Die BIT in Zahlen

Öffnungszeiten Freitag, 28. April, von 8.30 bis 12.30 Uhr (für Schulen) Samstag, 29. April, von 9 bis 14 Uhr (für alle Interessenten)

Aussteller: Insgesamt 80 Betriebe aus Stadt und Landkreis Kitzingen präsentieren sich auf der BIT.

Der „Arbeitskreis BIT“ besteht aus Vertretern der Stadt und des Landratsamtes Kitzingen, der AOK, der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer, der Agentur für Arbeit und der den Schulen.

Die wichtigsten Aussteller auf einen Blick

Alle Informationen und weitere Ausbilder findest du hier.

Kontakt

Stadt Kitzingen

Kaiserstr. 13/15

97318 Kitzingen

Tel. 09321/201050

Internet: www.stadt-kitzingen.de und www.bit-kt.kitzingen.info