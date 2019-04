50 Jahre Malerfachbetrieb Schieber

Im idyllisch gelegenen Kulmbacher Stadtteil Windischenhaig gibt es derzeit einen besonderen Grund zum Feiern: Der bekannte Malerfachbetrieb Schieber besteht seit mittlerweile 50 Jahren. Dieses Jubiläum ist ein willkommener Anlass, um einen Blick auf die 50-jährige Erfolgsgeschichte zu werfen.

Am 8. April 1969 erfolgte die Gründung des Malerfachbetriebs Schieber durch Josef Schieber in Seidenhof. Im Jahr 1975 verlegte der Malermeister seine noch junge Firma nach Windischenhaig um, wo sie sich auch heute noch befindet. Eine Vergrößerung erfuhr das Unternehmen im Jahr 2000, als die Werkstatt in neue Räume in Windischenhaig 23e umzog.

Ende 2005 gab Josef Schieber die Firma an die nachfolgende Generation weiter und verabschiedete sich in seinen wohlverdienten Ruhestand. Seit Januar 2006 ist der Malerfachbetrieb Schieber durch seinen Sohn Matthias Schieber, zusammen mit qualifizierten und geschulten Mitarbeitern für Sie da.

Fachkompetenz und Weiterqualifikation spielen im Malerfachbetrieb Schieber eine große Rolle. Alle Mitarbeiter – vom Chef selbst, über den Maler bis hin zur Bürofachkraft – besuchen regelmäßig Schulungen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Branchenneuheiten wie neue Materialien oder Techniken werden ebenfalls regelmäßig ins Angebot aufgenommen, um dem Kunden ein Leistungsspektrum zu präsentieren, dass sich stets auf der Höhe der Zeit befindet.

Immer die richtige Farbe

Neben einem kompetenten und leistungsstarken Team verfügt der Malerfachbetrieb Schieber über drei Firmenwagen sowie eine geräumige Werkstatt mit einer eigenen Farbenmischanlage.

Mit der MIX ABSOLUT FARB-BOX von ppg/SIGMA COATINGS stehen den Kunden über eine Million Farbton-Rezepturen zur Verfügung, die vor Ort gemischt und jederzeit farblich exakt nachgeliefert werden können. Ob Fassadenfarbe, Innenfarbe oder auch Außenputze – der Malerfachbetrieb Schieber hat die richtige Farbe für Sie.

Kreative Wandgestaltung

Auch für kreative Wandgestaltungen jeder Art ist der Malerfachbetrieb Schieber genau der richtige Ansprechpartner. „Den Gestaltungsmöglichkeiten in Ihren vier Wänden sind in Phantasie und Farbe keine Grenzen gesetzt. Wir setzen Ihre Wünsche in die Tat um und stehen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung kreativ zur Seite“, so Matthias Schieber. Zu den Leistungen des Unternehmens im Bereich Wandgestaltung zählen unter anderem Tapezierarbeiten aller Art, Malerarbeiten, Wisch- und Spachteltechniken, Putz- und Strukturtechniken, moderne kreative Wandgestaltungen, Bordüren und Wandtattoos, sowie Rosttechniken.

Optimale Lösungen für jede Fassade

Die Fassade eines Hauses ist einer der wichtigsten Aspekte den es zu beachten gilt, wenn man ein Haus baut oder renoviert – energetisch und natürlich auch optisch. „Wir finden zusammen mit Ihnen die richtige und effizienteste Lösung für Ihre Fassade“, verspricht Matthias Schieber. Das Leistungsspektrum beinhaltet Fassadenanstriche, Fassadendämmungen, Fassadenoberputze, Armierungs- und Oberputzsysteme (auch auf Holzfaserplatten).

Eine Vielzahl an Bodenbelägen

Der Boden ist ebenso ein gestalterisches Element wie Wand, Möbel und Dekoration. Zudem wird er am meisten beansprucht und deshalb sollte auch ihm große Bedeutung beigemessen werden. Die Firma Schieber kann Ihnen eine Vielzahl an Bodenbelägen anbieten und diese auch fachmännisch verlegen, egal ob Design Vinylböden, Laminate oder Teppichböden.

Gelebte Firmenphilosophie

„Ob Wohnungen, Häuser oder Geschäftsräume, in diesem Bereich gilt es mit äußerster Sorgfalt und Sauberkeit zu arbeiten. Wir wissen um dieses Vertrauen das uns damit entgegen gebracht wird und respektieren Ihre Privatsphäre ebenso wie Ihr Eigentum“, so Matthias Schieber.

Bei der Ausführung sämtlicher Arbeiten kommen ausschließlich Fachkräfte zum Einsatz, die den Beruf des Malers und Lackierers erlernt haben. Eine seriöse, korrekte und termingerechte Auftragsabwicklung ist für die Firma Schieber ebenso selbstverständlich, wie die Rücksichtnahme auf persönliche Bedürfnisse und Wünsche.

Außer Malerarbeiten kann der Malerfachbetrieb Schieber seinen Kunden auch eine „Komplettlösung“ anbieten. „Wir arbeiten mit absolut zuverlässigen Handwerkern aus den verschiedensten Branchen in einem engen Verbund zusammen (Schreiner, Flaschner, Maurer, Zimmerer, Elektriker u.v.m.), die nach dem gleichen Prinzipien arbeiten, wie wir das tun“, so der Firmeninhaber.

„Keine Angst vor dem Handwerker-Termin“

Auf einen speziellen Service des Malerfachbetriebs verweist Jana Schieber, die als Bürokauffrau den Familienbetrieb tatkräftig unterstützt: Senioren sind meistens etwas zögerlich, wenn es um Renovierungen innerhalb des Haushaltes geht. Aber niemand brauche Angst vor einem Handwerker-Termin zu haben. Der Malerfachbetrieb Schieber bietet auch ein Komplettpaket für Senioren. Das Team hilft beispielsweise beim Ausräumen und bringt nach den Arbeiten alles wieder in Ordnung.

Kurzum: Der Malerfachbetrieb Schieber ist Ihr Spezialist für Malerarbeiten, Fassaden, Streichen, Tapezieren, kreative Wandgestaltung, Solarfarben, Solarputze, PU-Boden, Fensteranstrich und Armierungen im Raum Kulmbach und Umgebung – und das seit mittlerweile 50 Jahren.

Kontakt

Malerfachbetrieb Schieber

Windischenhaig 44

95326 Kulmbach

Telefon 0 92 21 - 7 57 86

Fax 0 92 21 - 69 97 96

E-Mail info@malerschieber.de