SYSTEAM beliefert Fachhändler und Systemhäuser schwerpunktmäßig mit Druckern und deren Zubehör, wobei weitere Artikel aus dem IT-Bereich, wie Notebooks, Mainboards, Scanner oder Monitore, das umfangreiche Produktportfolio abrunden. Zu den Herstellern, deren Produkte SYSTEAM vertreibt, gehören unter anderem HP, Lexmark, Canon, Brother, Epson oder Acer.

335 Mitarbeiter

Neben dem Stammsitz in Ebensfeld ist die Unternehmensgruppe europaweit auch noch in der Schweiz, in Österreich und – durch die Übernahme der despec Nordic, in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island vertreten. Mit den mehr als 335 Mitarbeitern erwirtschaften sie einen Konzernumsatz von rund 487 Millionen Euro - Tendenz steigend! Deshalb erhielt das Unternehmen auch zum dritten Mal die Auszeichnung "Bayerns Best 50“. Dieser Preis, der vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie verliehen wird, zeichnet bayerische Unternehmen aus, die in den vergangenen fünf Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten.

Integrität, Professionalität und Service

Die oberste Priorität der Firma ist die größtmögliche Kundenzufriedenheit. Deshalb setzt SYSTEAM auf eine partnerschaftliche Beziehung zu den Kunden. Die Zufriedenheit der Kunden zeigt sich unter anderem in Händlerumfragen, bei denen die Unternehmensgruppe regelmäßig auf Platz 1 landet.

Mitarbeiter gesucht

Um auch in Zukunft so erfolgreich zu sein, werden für unterschiedliche Bereiche neue Mitarbeiter gesucht. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten und können somit einen unmittelbaren Beitrag zum Erfolg von SYSTEAM leisten.

Kontakt und Anfahrt

SYSTEAM GmbH

Industriestr. 8

96250 Ebensfeld

Tel: 09573/9221-0

Fax: 09573/9221-199

E-Mail: info@systeam.de

Webseite: www.systeam.de