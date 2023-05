Das Internationale PuppenFestival Neustadt und Sonneberg findet dieses Jahr vom 14. bis 21. Mai 2023 wieder zeitgleich zu Himmelfahrt in seiner ganzen Bandbreite statt. Das Internationale PuppenFestival bleibt ein wahrer Pflichttermin für Puppenliebhaber und Teddyfans – gleich ob Kinder, Erwachsene oder Sammler.

Während der Festivalwoche sind verschiedene Ausstellungen, Lesungen, Aktionstage in regionalen Spielzeugfirmen, Werkverskäufe, Floh- und Trödelmärkte, der große Antik- und Sammlermarkt, das Teddy- und Puppenfest in Sonneberg, die Große Sammlerbörse in Neustadt, (Stadt-)Führungen sowie weitere Aktionen und Mitmachprogramme für Groß und Klein geplant. Die Puppen- und Spielzeugindustrie hat in Coburg.Rennsteig eine lange Tradition und die Partnerstädte Neustadt und Sonneberg am Tor zum Thüringer Wald inmitten von Deutschlands zentraler Puppen- und Spielzeugregion setzen alles daran, diese ganz besondere Tradition mit diesem einzigartigen Festival lebendig zu halten. Bereits seit über 25 Jahren pilgern Spielzeugfans rund um Himmelfahrt in die Bayerische Puppenstadt Neustadt bei Coburg und die Spielzeugstadt Sonneberg.

Das Festival wird jedes Jahr von Tausenden Fans zelebriert, nicht weniger als das größte Festival der Welt für antike Puppen, Teddybären, Hummelfiguren, Miniaturen, tollen Raritäten und vielem mehr!

Neuerungen 2023: Buchlesung, Konzert und eine Garteneisenbahn

Neu im Programm ist dieses Jahr eine Buchlesung mit der Leipziger Autorin Kati Naumann in Sonneberg. Passend zum Internationalen PuppenFestival kommt die Autorin mit Sonneberger Wurzeln am Mittwoch, 17. Mai um 19:00 Uhr nun erneut in die Spielzeugstadt, um noch einmal aus der mitreißenden Familiengeschichte über ein fast vergessenes Handwerk zu lesen. „Wo wir Kinder waren" ist der zweite historische Roman von Kati Naumann, der Anfang 2021 erschienen ist. Infos zu Tickets und Veranstaltungsort unter Tel.: 03675/702711.

Außerdem lädt die Stadtkirche St. Georg in Neustadt am Freitag, 19. Mai um 19:00 Uhr zu dem besonderen Festivalkonzert „Spielen und Puppen" ein. Corinna Frühwald (Querflöte) und Stefan Glaßer (Orgel) haben sich auf die Suche nach dem Thema „Spielen und Puppen" in der Musikliteratur gemacht und sind fündig geworden. Herausgekommen ist ein vergnügliches Konzertprogramm mit Werken von Schumann, Tschaikowsky und weiteren Komponisten.

In der Mehrzweckhalle in Neustadt bei Coburg gibt es vom 18. bis 20. Mai des weiteren eine völlig neue Ausstellung zu sehen, die nicht nur Kinderaugen begeistern wird! Besucher können eine 6 x 14 m große Garteneisenbahnanlage der Gartenbahnfreunde Grub am Forst besichtigen, auf der Züge mit historischem Hintergrund zu bewundern sind, darunter Museumszüge aus Sachsen oder vom Harz, wie etwa die Brockenbahn. Originalgetreu werden viele Züge gefahren – das Ganze erfolgt digital per Smartphone/Funk.

Deutsches Spielzeugmuseum und Museum der Deutschen Spielzeugindustrie geöffnet

Auch die Museen wirken wieder mit viel Engagement und Herzblut mit.

Im Deutschen Spielzeugmuseum in Sonneberg ist die Sonderausstellung „Puppen-Schätze" zu sehen; daneben finden der Gastvortrag „Künstliche Intelligenz im Kinderzimmer – Fluch oder Segen für die Puppe" (Dienstag, 16. Mai um 16:00 Uhr), Sonder- und Kuratorenführungen sowie das Puppenspiel „Das hässliche Entlein" des Meininger Staatstheaters statt (Sonntag, 21. Mai um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr).

Im Museum der Deutschen Spielzeugindustrie in Neustadt können Besucher die Sonderausstellung „Schrankenlos" bestaunen, einen tollen Frühsommerabend mit Live-Musik und Feuershow bei Neustadt.VEREINt am Mittwoch, 17. Mai von 18:00 bis 22:00 Uhr erleben oder die Lebenden Werkstätten erkunden (18. – 20. Mai, 10:00 bis 17:00 Uhr).

Ausstellungen

In der Mehrzweckhalle Heubischer Straße in Neustadt können bei der Max-Oscar-Arnold-Kunstpreisausstellung wieder die exklusiven Wettbewerbsexponate zeitgenössischer Puppenkünstler bestaunt werden. Interessenten, die ein Exponat erwerben möchten, erhalten an der Kasse die Kontaktdaten der Künstler. Zu betrachten gibt es des Weiteren die Sonderausstellung „Liebe Kinder – Puppendesign", eine beeindruckende Designerpuppen-Sammlung mit Puppen regionaler Hersteller.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Freitag, 14. – 19. Mai | 10:00 – 17:00 Uhr

Samstag, 20. Mai | 10:00 – 16:00 Uhr

Außerdem bietet sich während der Öffnungszeiten der kultur.werk.stadt in Neustadt eine Besichtigung der Ausstellung „Spielzeug aus der Region“ der Sammler- und Briefmarkenfreunde an, dieses Jahr unter dem Motto „Bären steigen aus Büchern".

Führungen

Historisch Interessierte können außerdem am Dienstag, 16. Mai um 14:00 Uhr an der Erlebnis-Stadtführung in Sonneberg teilnehmen. Roland Spielmann geleitet seine Gäste auf den Wegen der Spielzeugmacher in den Zauber der einstigen Weltspielzeugstadt (mit Voranmeldung unter Tel.: 03675/702711).

In Neustadt wiederum führt Sie Heimatpflegerin Isolde Kalter durch die gesamte Innenstadt und zeigt die Häuser, in denen millionenfach Spielwaren gefertigt und in die Kinderzimmer der ganzen Welt verschickt wurden. Freuen Sie sich auf eine Stadtführung zu den ehemaligen Produktionsstätten in der Bayerischen Puppenstadt und lernen Sie den Neustadter Puppenstadtweg kennen. Die Führung findet am Sonntag, 21. Mai 2023 um 13:30 Uhr statt (mit Voranmeldung unter Tel.: 09568/81-127).

Hoch hinaus geht es bei der Kirchenführung mit Turmbesichtigung der Stadtkirche St. Georg in Neustadt am Samstag, 20. Mai um 10:00 Uhr. Besucher erhalten einen guten Überblick über die Geschichte der Kirche, ihre Einrichtung und Ausstattung und haben bei der Kirchturmbesichtigung zudem die einmalige Gelegenheit, die Stadt und Umgebung aus ca. 52 Metern Höhe zu bewundern (Fotografien sind erlaubt). Voranmeldung unter Tel.: 09568 5312.

Trödel-, Sammler- und Antikmärkte rund um Puppen und Teddys

Flohmarkt-Fans kommen bei den Trödel-, Sammler- und Antikmärkten voll auf Ihre Kosten.

Termine:

Samstag, 13.05. | 07:00 – 16:00 Uhr: Alter Busbahnhof und Coburger Allee in Sonneberg.

Donnerstag, 18.05. | 06:00 – 16:00 Uhr: Marktplatz und Seitenstraßen in Neustadt.

Samstag, 20.05. | 06:00 – 16:00 Uhr: Rathausplatz und Bahnhofstraße in Sonneberg.

Spielzeugantiquitäten, Kurioses und Sammelwürdiges aus vergangenen Zeiten gibt es während der Festivalwoche (Sonntag bis Samstag) täglich von 11:00 – 18:00 Uhr in der Galanterie in der Sonneberger Altstadt.

Nebenan im Lagerhaus „Alte Schule“ findet zudem ein Antik-Spielzeug-Trödelmarkt statt, täglich ab 11:00 Uhr.

Außerdem lädt die Stiftung Judenbach in Föritztal am Freitag, 19. Mai ab 15:00 Uhr zum Abendflohmarkt ein.

Messen und Börsen

Von Donnerstag bis Samstag, 18. bis 20. Mai, sind die Türen des Teddy- und Puppenfestes in Sonneberg geöffnet – dieses Jahr allerdings im Gesellschaftshaus in der Charlottenstraße.

Das Teddy- und Puppenfest ist der Treffpunkt für alle Spielzeugfreunde. Aussteller aus dem ganzen Land und darüber hinaus laden Sammler und alle Interessierten in die Welt der Puppen und Teddybären ein. Zahlreiche Mitmach- und Schauangebote, ein Puppen- und Teddywettbewerb und sehenswerte Ausstellungsstücke werden ebenso geboten wie ein aktionsreiches Rahmenprogramm.

Termine:

18./20. Mai, 10:00 – 17:00 Uhr

19. Mai, 10:00 – 16:00 Uhr

Von Freitag bis Samstag, 19. bis 20. Mai, schließt sich parallel von 10 bis 17 Uhr die Große Sammlerbörse in der Frankenhalle in Neustadt an, nicht weniger als die größte Antik-Puppen-Sammlerbörse der Welt für antike Puppen, Teddybären, Hummelfiguren, Miniaturen, Christbaumschmuck, Blechspielzeug und Elastolin-Figuren. Über zwei Tage hinweg finden hier Teddybärliebhaber sowie Puppen- und Miniaturensammler ein riesiges

und hochwertiges Angebot. Präsentiert wird eine Fülle an Künstlerteddybären und antiken Teddybären, Steiff-Tieren, Porzellankopfpuppen, Zelluloidpuppen, Käthe-Kruse-Puppen, Künstlerpuppen, Puppenhäusern, Stoffen und Zubehör zum Bären- und Puppenmachen u. v. m.

Familien- und Kindertag mit Mitmachaktionen, Spiel, Spaß und Bewegung

Gegen Ende der Festivalwoche gibt es in Neustadt wieder das bunte, kreative und hoffentlich sonnige Wochenendprogramm für Kinder: Am Samstag, 20. Mai laden die Veranstalter von 13:00 bis 17:00 Uhr zum Familientag am und im Museum ein. Neben Musik gibt es beste Unterhaltung, Mitmachaktionen sowie einen plüschigen Walking Act für die kleinen Gäste und natürlich die Möglichkeit, das Museum zu besuchen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum Abschluss findet am Sonntag, 21. Mai von 11:00 bis 17:00 Uhr der Kindertag im Freizeitpark „Villeneuve-sur-Lot“ statt. Mit einem vollgepackten Kinderprogramm sind jede Menge Spiel, Spaß und Bewegung garantiert:

11:00 – 17:00 Uhr | Betty-Button-Parade, Connys Spielemobil, Plüschtiersuche, Hüpfburgenspaß, Kinderschminken, Glückshafen

12:15 – 12:45 Uhr | Bauchrednershow

13:00 – 13:45 Uhr | Kindertheater „Löwenzahn“

14:00 – 16:00 Uhr | Waldfee mit Riesenseifenblasen, Konzert der Stadtkapelle Neustadt auf der Seebühne

15:00 – 15:45 Uhr | Da Vincis Zeitkutsche

15:30 – 16:15 Uhr | Kindertheater „Rabe Socke“

16:30 – 17:00 Uhr | Zaubershow

Ein Festival - Zwei Standorte: Shuttlebus, Kombikarte und Programmheft

Wie jedes Jahr werden die Veranstaltungsorte in den beiden Nachbarstädten Neustadt und Sonneberg während der Highlight-Tage vom 18. bis 20. Mai mit dem kostenlosen Shuttlebus verbunden. Auch die gemeinsame Kombikarte, mit der Besucher vergünstigt Eintritt zu allen Ausstellungen und Museen, zur Großen Sammlerbörse in Neustadt sowie zum Teddy- und Puppenfest in Sonneberg erhalten, wird wieder erhältlich sein. Das Programmheft mit allen Terminen und Infos gibt es kostenlos in der kultur.werk.stadt in der Bahnhofstraße 22 in Neustadt sowie bei allen teilnehmenden Partnern.

