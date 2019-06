Filme streamen, webbasierte Software und Smart Home-Anwendungen nutzen – dank Highspeed-Internetverbindung kein Problem. Lüftungssysteme in den Wohnräumen schaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, durchdachte Heizungs- und Sanitärinstallationen garantieren dauerhafte Sicherheit und Hygiene. Lösungen für das Regenwassermanagement transportieren, reinigen sowie speichern Niederschlagswasser und führen es dem Wasserkreislauf wieder zu. In Autos wie in Industrieanwendungen halten Kabelschutzsysteme extremen Belastungen stand, medienführende Systeme leiten Wasser, Luft und Co. Die Produkte und Systeme von FRÄNKISCHE finden sich fast überall – in Fahrzeugen, Straßen, Gebäuden oder Hausgeräten. Das Traditionsunternehmen entwickelt und produziert verschiedenste Rohre, Zubehör und Systemkomponenten aus Kunststoff und Metall.

Attraktiver Arbeitgeber FRÄNKISCHE

Elf Jahrzehnte Geschichte prägen die Firmenkultur von FRÄNKISCHE. Dabei sind Werte wie Langfristigkeit, Marktorientierung und Nachhaltigkeit die Erfolgssäulen des Familienunternehmens. Im Fokus stehen solides Wachstum und national wie international eine starke Marktposition, um sichere Arbeitsplätze bieten zu können. Der Kunststoffspezialist übernimmt seit Generationen Verantwortung für die Region, die Umwelt und – natürlich – für seine 4.500 Mitarbeitenden. 1.800 davon arbeiten am Hauptsitz im unterfränkischen Königsberg. „Insbesondere stehen die Förderung von Bildung, Kultur und Sport sowie soziales Engagement im Mittelpunkt. So stärken wir das gesellschaftliche Umfeld und steigern die Attraktivität der Region“, erläutert Otto Kirchner, Geschäftsführender Gesellschafter.

Die Mitarbeitenden als Erfolgsfaktor

Die Innovationskraft der Belegschaft ist für FRÄNKISCHE die Grundlage einer erfolgreichen Zukunft. Deshalb bietet das Unternehmen ein angenehmes Arbeitsumfeld, in dem alle ihre Stärken optimal einsetzen können. Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen eröffnen langfristige Perspektiven in einem international aufgestellten Unternehmen. Gleichzeitig ermöglichen verschiedene Arbeitszeitmodelle ein gesundes Gleichgewicht zwischen Familie und Beruf. „Respekt, Vertrauen und Zusammenhalt prägen unsere Firmenkultur. FRÄNKISCHE versteht sich als Team und jeder Einzelne trägt seinen Teil zum Erfolg und zur Weiterentwicklung des Unternehmens bei“, sagt Otto Kirchner.

Familienunternehmen seit Generationen

1906 wurde FRÄNKISCHE als „Fränkische Isolierrohr- und Metallwaren-Werke Gg. Schäfer & Cie.“ in Schweinfurt gegrundet und siedelte 1912 nach Königsberg um, wo sich nach wie vor der Hauptsitz befindet. Wichtige Meilensteine und Grundlage der heutigen Produktvielfalt sind Schlüsselerfindungen wie das flexible Elektroinstallationsrohr aus Metall (1952), seine Weiterentwicklung aus Kunststoff (1959) und das gelbe Dränrohr (1961). Als geschäftsführender Gesellschafter leitet Otto Kirchner das Familienunternehmen mit seinem Sohn Julius, der im Mai 2019 in die Geschäftsführung eintrat. Mit Otto Kirchner begann die Internationalisierung von FRÄNKISCHE – heute gibt es 21 Produktions- und Vertriebsstandorte weltweit.

