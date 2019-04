Holger Heinlein eröffnet zweite Agentur in Stockheim

Viele Freunde und Kunden gratulierten Holger Heinlein und seinem Team am vergangenen Freitag zu seiner Eröffnung. Holger Heinlein betreut seit 2003 in seiner Regionaldirektion der Zurich Gruppe in Kronacher Raum seine Kunden umfassend bei Versicherungsfragen. Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ist er bereits seit 2003 selbstständig. Für das gesamte Team ist ein zufriedener Kunde das Wichtigste. „Das ist auch einer meiner Hauptgründe gewesen, jetzt einen zweiten Standort zu eröffnen“, erklärt Holger Heinlein. Durch die zwei Standorte in Teuschnitz und nun auch in Stockheim ist es uns mit einem größeren Team möglich, unseren Kunden einen ausgezeichneten Service und eine nahezu perfekte Erreichbarkeit zu bieten. Modernste Technik ist die Grundlage, um beide Standorte zu vernetzen.

„Grundsatz von Heinleins Agentur: Kundenservice und Kundenzufriedenheit ist unser höchstes Gebot!

Maßgeschneiderte Produktlösungen

Neben klassischen Versicherungslösungen, wie beispielsweise Lebens- oder Kfz-Versicherungen, bietet die Regionaldirektion Heinlein auch Vorsorge- und Finanzprodukte an. Ob Privatkunden oder Firmenkunden – Holger Heinlein berät ganzheitlich. „Unser Schwerpunkt liegt in der Ausarbeitung einer kundenorientierten Versicherungslösung. Die ist für einen Privatkunden sicher eine andere als für einen Firmenkunden. Jeder Kunde setzt seine eigenen Prioritäten. Dem einen ist die Absicherung seines Einkommens am wichtigsten, für den anderen ist es der Schutz seines Vermögens. Es kommt immer darauf an, das Risiko zu erkennen, zu erfassen und zu bewerten. So finden wir gemeinsam mit dem Kunden immer die optimale Lösung für seinen Versicherungsbedarf“, erläutert Heinlein.

Individuelle und partnerschaftliche Beratung

Um die Kunden in jeder Lebenssituation kompetent zu beraten, wird im ersten Kundengespräch eine ausführliche Finanz- und Sicherheitsanalyse durchgeführt. Hier befasst man sich mit den bisherigen Anlageentscheidungen des Kunden, der persönlichen Lebenssituation sowie den Wünschen und Plänen für die Zukunft.

Aufbauend auf dieser Bestandsanalyse wird im nächsten Schritt das maßgeschneiderte Kundenkonzept erarbeitet. Dabei überprüfen Holger Heinlein und sein Team auch, welche staatlichen Förderungen und welche Steuervorteile der Kunde in seiner Situation für sich nutzen kann. Dass dieses Beratungskonzept Erfolg hat, zeigt sich an der großen Zahl zufriedener Kunden, die Holger Heinlein als Ansprechpartner für Versicherungen und Finanzdienstleistungen weiterempfehlen.

„Unser Erfolg liegt an unserer Ehrlichkeit und der kompetenten Beratung. Es geht nicht einfach nur darum, eine Versicherung zu verkaufen. Das können andere auch. Bei uns darf der Kunde auch ‚Nein‘ sagen“, berichtet Heinlein.

Zur Eröffnung gratulierte auch Bürgermeister Rainer Detsch. Er freute sich, mit Holger Heinlein und seinem Team einen weiteren Dienstleistungsbetrieb in seiner Gemeinde zu haben. Die kirchliche Weihe nahm Detlef Pötzl vor.

Die Öffnungszeiten der Büros in Teuschnitz und jetzt neu auch in Stockheim sind von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Kontakt

Regionaldirektion Heinlein Finanzsolution GmbH & Co. KG

Maxschachtstraße 1

96342 Stockheim

Telefon: 09268 91133

E-Mail: holger.heinlein@zuerich.de

Website: https://www.zurich.de/de-de/vor-ort/holger-heinlein