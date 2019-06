Das Unternehmen erhielt den silbernen EUSA-Award in der Kategorie „Domestic Pool Enclosures“, in der private Pools mit Überdachung prämiert werden. Der internationale Preis der Schwimmbadbranche wird seit 2013 jährlich vom europäischen Schwimmbadverband EUSA - European Union of Swimming Pool and Spa Associations - in Kooperation mit dem Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) für die schönsten privaten Außen- und Innenpools sowie Whirlpools, Spas und Pools mit Überdachung und Abdeckung verliehen.

Am EUSA-Award 2018 nahmen rund 130 Objekte aus sieben Ländern teil. Preisrichter aus sieben Ländern vergaben für jede einzelne Poolanlage Punkte, die zu einem Gesamtergebnis zusammengerechnet wurden. Das Besondere am EUSA-Award: Es handelt sich um einen Wettbewerb, in dem „die Besten der Besten“ gekürt werden. Denn in der Regel schicken die nationalen Verbände die Gewinneranlagen ihrer jeweiligen Schwimmbadpreise ins Rennen.

Höhlein Schwimmbad & Wellness ist ihr Profi-Partner in Nordbayern und Thüringen mit einem der größten Angebote im Bereich Schwimmbäder und Wellness im hochwertigen privaten und öffentlichen Bereich. Gehen Sie mit uns den Weg vom Pool-Traum zum Traum-Pool. Qualität und Kundenzufriedenheit sind dabei unsere höchsten Ziele. Nähere Infos erhalten Sie auf der Homepage der Firma.

Beratungstermine in der Ausstellung können Sie jederzeit telefonisch vereinbaren.

Kontakt

Höhlein Schwimmbad & Wellnes e.K.

Alte Str. 12

95336 Mainleus

Telefon 09229 / 973 1888

Telefax 09229 / 973 1890

E-Mail info@schwimmbadwellness.de