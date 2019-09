Dieses Jahr hat der Fachmarkt Gath gleich zwei Gründe zum Feiern: Neben dem 45-jährigen Firmen-Jubiläum werden auch die Räumlichkeiten in Herrnsdorf (Kirchäcker 1) nach langem Umbau neu eröffnet. Das Sortiment umfasst derzeit Öfen und Herde, Fahrräder und E-Bikes, Garten- und Forstgeräte, Schutzkleidung, Elektro-Hausgeräte, Werkzeuge, Maschinen und vieles mehr. Um gebührend zu feiern, sind alle herzlich zum großen Jubiläumswochenende eingeladen.

Individuelle Beratung bei der Neueröffnung

Am Freitag, den 13. September öffnet der Fachmarkt seine Türen von 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Besucher können sich von Experten vor Ort beraten lassen und das vielfältige Sortiment nicht nur bewundern, sondern professionelle Haushaltsgeräte auch direkt erwerben und dabei von exklusiven Angeboten profitieren. Dabei steht Ihnen eine professionelle Kaufberatung vor Ort zur Seite, denn der Kauf eines Produktes will gut überlegt sein. Kompetente Ansprechpartner rund um das Sortiment stehen auch unabhängig von der Neueröffnung jederzeit zur Verfügung.

Jetzt auch online einen Termin zur Kaufberatung vereinbaren!

Produkte vor Ort testen

Interessierte können sich von den unterschiedlichsten Produkten vor Ort selbst überzeugen. Alle Teilnehmer haben am Freitag ab 10 Uhr sowie am Samstag ab 9 Uhr und Sonntag ab 11:30 Uhr die Möglichkeit bei der „Gefu-Haushaltswaren“ Vorführung ihre Kochkünste zu entdecken. Außerdem wird am Wochenende ab 9 Uhr die Funktionsweise der „HMG-Brennholzspalter und –sägen“ veranschaulicht. Am Samstag, 14. September, gibt es zusätzlich noch spannende Vorführungen rund um das Thema „Bauchemie“ und von 9 bis 16 Uhr können „Smeg“ Haushalts-Elektrogeräte im nostalgischen Retrostil bestaunt werden. Wer sich für Carving-Sägen interessiert, kann sich an diesem Tag von 9:30 bis 16 Uhr von der Vorführung inspirieren lassen.

Verkaufsoffener Sonntag bei Fachmarkt Gath

Am Verkaufsoffenen Sonntag, 15. September, der von 10 bis 16 Uhr stattfindet, gibt es ab 10 Uhr ein deftiges Weißwurstfrühstück im Festzelt. Die Blaskapelle Hirschaid wird dabei für die passende Stimmung sorgen und die Gäste mit ihren musikalischen Einlagen erfreuen. Wer eine Pause beim Einkaufen benötigt, auf den wartet ab 11 Uhr ein reichhaltiges Mittagessen. Außerdem dürfen sich Grillfreunde von 10 bis 16 Uhr auf Vorführungen des „Outdoorchef“-Grills freuen. Zeitgleich werden Produkte von „Leifheit“, einem börsennotiertem Hersteller von Haushaltswaren vorgestellt.

Tombola-Aktion: Jedes Los gewinnt

Neben Aktionen und Sonderangeboten gibt es jeden Tag auch eine tolle Tombola-Aktion: Die Besucher und Besucherinnen können durch die Teilnahme an der Tombola am Tag der offenen Tür wertvolle Preise gewinnen. Ab einem Einkaufswert von 39 Euro erhält jeder Käufer ein Los - und jedes Los gewinnt.

Für das leibliche Wohl ist nicht nur am Sonntag bestens gesorgt. Es gibt das ganze Jubiläumswochenende über warme und kalte Speisen sowie Getränke. Kaffee und Kuchen inklusive Omas „Geschnittenen Hasen“ und Krapfen gibt es, solange der Vorrat reicht.

Alle, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollen, sind vom 13. bis zum 15. September herzlich in den Fachmarkt Gath eingeladen. Weitere Informationen sowie das volle Programm gibt es unter www.fachmarkt-gath.de

Kontakt:

Fachmarkt Gath

Kirchäcker 1

96158 Herrnsdorf



Telefon: 09502 692

E-Mail: info@fachmarkt-gath.de

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr

Samstag: 08.30 - 12.00 Uhr

Hier finden Sie den Fachmarkt Gath: