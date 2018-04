Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke wird 20 Jahre alt

Kürzlich erfolgte der Umzug der Niederlassung Nordbayern mit Sitz in Bad Kissingen in größere Räumlichkeiten. Dies sei nötig gewesen, weil der Standort wachse, erklärt die Leiterin der Niederlassung, Claudia Gabel. Unterstützt wird sie von Michael Dickas-Henkel, pflegerischer Leiter der Wohngemeinschaft in Bad Kissingen, Dorothee Seidl, pflegerische Leiterin der zweiten Wohngemeinschaft, die Ende des Jahres eröffnet werden wird, und Ellen Kraske, Hygienebeauftragte und kommissarische Leitung der Niederlassung. Der ambulante Intensivpflegedienst mit dem Motto „Gepflegt Durchatmen“ feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Bestehen.

Neben dem Standort Bad Kissingen gibt es Niederlassungen in Landsberg am Lech, Leonberg und Köln. Die Versorgung in Wohngemeinschaften erfolgt in Bad Kissingen, Kerpen und Kerpen-Sindorf, Pforzheim, Augsburg und Nesselwang. Einzelversorgungen gibt es zudem in Hessen und Rheinland-Pfalz. In der firmeneigenen IHCC-Akademie – mit einem Standort in Bad Kissingen – werden Fortbildungen wie der Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung (DIGAB)“, Kinästhetik und vieles mehr angeboten. Seit 2014 trägt das vielfach ausgezeichnete Unternehmen mit insgesamt 450 Mitarbeitern auch das Gütesiegel „Ausbildung mit Wert“ und ist somit nicht nur ein attraktiver Arbeitgeber, sondern auch attraktiver Ausbilder von pflegerischem Nachwuchs.

Kontakt: Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH®, Hartmannstraße 20a, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/13139900, E-Mail: bkis@heimbeatmung.com, www.heimbeatmung.com