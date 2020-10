Nach Hause kommen: Die Räume sind bereits auf Ihre gewünschte Temperatur vorgewärmt, das Licht geht automatisch an, über Lautsprecher läuft Ihre Lieblingsmusik. Das ist Smart Home: eine intelligente Verknüpfung aller elektrischen Geräte in einem privaten Haushalt.

Smart Home Produkte und Systeme machen den Alltag aber nicht nur komfortabler, sondern auch energieeffizienter und vor allem auch sicherer.

Das fränkische Unternehmen Morgenroth in Hallstadt hat sich mit dem Anbieter somfy darauf spezialisiert, den privaten Haushalt mit Smart Home Produkten und Systemen zu versorgen.

Was ist Smart Home?

Smart Home, ein intelligentes Zuhause oder eine automatische Haussteuerung: Im Smart Home können Elektrogeräte, Beleuchtung, Heizung, Lüftungs- oder Klimaanlagen, Jalousien, Rollläden, Markisen einfach und komfortabel per App oder mit Sprachsteuerung von Zuhause oder von unterwegs aus gesteuert werden. Zum Beispiel kann man per App oder einem automatischen System die Rollläden so steuern lassen, dass sie automatisch abdunkeln oder aufhellen, je nachdem, wie viel Licht benötigt wird – oder zur passenden Klimatisierung des Zuhauses. Die Heizung heizt gezielt und automatisch auf die gewünschte Temperatur. Das Haus kann per App aus zu Hause oder unterwegs verriegelt werden – dazu sichern Bewegungssensoren und Außenkameras das eigene Zuhause noch mehr.

Das ist Smart Home: Ein vollkommen vernetztes und intelligentes Zuhause.

Welches Smart Home passt zur mir?

Es ist die Frage, die Sie sich am besten beantworten können: Was möchten Sie für ein Smart Home? Möglich ist alles: Vom Rundum-Programm, wo alles digital geregelt wird bis zu einem individuell zugeschnittenen Programm, mit dem Sie vielleicht nur Musik oder Lampen steuern wollen.

Ein mögliches Smart Home für Sie

Sie und Ihre Familie verlassen morgens das Haus. Da Sie als letztes raus gehen, verriegelt das Haus automatisch die Türen. Falls noch ein Fenster offen wäre, meldet sich das Smart Home System bei Ihnen, dass Sie es noch schließen sollten.

Tagsüber regelt das Smart Home System Jalousien und die Heizung, dass das Haus nicht auskühlt, aber auch nicht überflüssig geheizt wird.

Zur Feierabend-Zeit stellt das Smart Home System das "Wohlfühl"-Szenario ein: Die Jalousien öffnen sich, lassen das Abendlicht rein, die gewünschte Musik-Playlist spielt ab, die Raumtemperatur ist genau richtig.

Im Urlaub können Sie von unterwegs aus einstellen, dass die Außenjalousien sich morgens öffnen und abends schließen und dass bei Einbruch der Dunkelheit die Lichter angehen, um Einbrecher abzuschrecken.

Das richtige Szenario und die passenden Smart Home Produkte für Ihr Zuhause

Mit TaHoma Smart Home System von Somfy kann das Hallstädter Unternehmen Morgenroth verschiedene Wohnszenarien einstellen: Dabei hat das Unternehmen die richtigen Smart Home Produkte und Systeme, um alle individuellen Kundenwünsche zu erfüllen.

Smart Home: Die Sicherheit

Das Ziel eines Smart Homes ist es nicht nur, das Leben komfortabler, sondern das eigene Zuhause auch sicherer zu machen. So können Sie über Ihr Smartphone oder Tablet informiert werden, wenn Außenkameras oder Bewegungssensoren etwas Verdächtiges aufgenommen haben, und so sofort reagieren. Auch im Haus können Alarmanlagen und Rauchmelder im Smart Home System installiert werden, um das Haus in Ihrer Abwesenheit zu überwachen und Sie zu informieren.

Dank einer Anwesenheitssimulation lassen sich ungebetene Gäste abschrecken, wenn Sie mit Ihrer Familie im Urlaub sind.

Jalousien können mit Messgeräten ausgestattet werden, um bei Sturm und Unwetter sich zu schließen, um das Haus zu schützen.

Die Energieeffizienz mit Smart Home

Mit einem intelligenten und automatisierten Sonnenschutz können Sie aktiv Energie sparen. Indem die Wärme gespeichert wird, dreht die Heizung automatisch runter. Passend dazu wird die Beleuchtung mit der Automatisierung der Jalousien eingespart.

Lassen Sie sich von Morgenroth beraten, wie Sie mit dem Somfy TaHoma Smart Home System ein komfortables, energiesparendes und sicheres Zuhause bekommen können.

Beratung bei der Firma Morgenroth über die verschiedenen Smart Home Lösungen und Produkte

Ein Smart Home, so individuell und persönlich wie Ihre Wünsche und Lebensweise: Das bieten die Sonnenschutz-Experten von Morgenroth mit einer individuellen Beratung und Planung bis hin zur fachgerechten Montage.

Kontakt

Rolladen Morgenroth GmbH

Valentinstraße 49

96103 Hallstadt

Telefon 0951/972230

Fax 0951/9722322

E-Mail info@morgenroth-sonnenschutz.de

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr

Freitag von 7 bis 13 Uhr