Man verlässt morgens das Haus, steigt ins Auto, holt sein Smartphone raus und gibt noch einen kurzen Befehl über eine App ab. Schon schließen sich im Erdgeschoss die Rollläden automatisch, die Heizung schaltet in den Spar-Modus, die Beleuchtung geht aus und die Eingangstür wird verriegelt. Auf dem Smartphone erscheint die Nachricht, dass alles abgesichert ist. Oder die Kinder rufen an, weil sie die Hausschlüssel vergessen haben – einfach per Fingertipp für sie aus dem Büro die Tür öffnen. Das ist Smart Home, ein vollkommen vernetztes und intelligentes Zuhause.

Die Firma Morgenroth aus Hallstadt ermöglicht mit S omfys TaHoma Smart Home System ein Zuhause, das intelligent energiesparend, sicher und komfortabel für die ganze Familie ist.

Smart Home – verschiedene Wohnszenarien einstellbar

Mit TaHoma Smart Home System von Somfy kann Morgenroth verschiedene Wohnszenarien einstellen. Wenn man morgens in die Arbeit geht, wird das Haus entsprechend verriegelt und abgeschlossen und auf energiesparend eingestellt.

Wieder zu Hause angekommen, kann man über das Tablet oder Smartphone das „Wohlfühl“-Szenario ein angenehmes Raumklima schaffen: Die Jalousien öffnen sich und lassen das Abendlicht rein, die Heizung reduziert seine Heizkraft. Bei Sonnenuntergang schließen sich die Rollläden, um die Wärme im Haus zu halten.

Ist man im Urlaub, kann man von unterwegs aus einstellen, dass die Außenjalousien sich morgens öffnen und abends schließen, dass bei Einbruch der Dunkelheit die Lichter angehen, um Einbrecher abzuschrecken.

Mit den verschiedenen Szenarien werden bestimmte Antriebe und Produkte gleichzeitig aktiviert – in einer logischen Reihenfolge und genauso, wie es vorher festgelegt wurde.

Ein sicheres Zuhause dank Smart Home System

Bequem über das Smartphone oder Tablet können die Sicherheitssysteme wie Kameras, Alarmanlagen oder Rauchmelder kontrolliert und gesteuert werden. Beim Thema Sicherheit kann ein automatisierter Sonnenschutz punkten. Dank einer praktischen Anwesenheitssimulation lassen sich ungebetene Gäste abschrecken, wenn die Bewohner unterwegs oder im Urlaub sind. Ausgestattet mit speziellen Windsensoren, fahren Markisen, Außenjalousien oder Rollladen bei Unwettern automatisch ein und nehmen somit keinen Schaden durch Regen und Sturmböen.

Energie sparen mit einem automatisierten Sonnenschutzsystem

Mit einem intelligenten und automatisierten Sonnenschutzsystem kann aktiv Wärme gespeichert und der Energieverbrauch von Heizung und Beleuchtung nachhaltig gesenkt werden. Die Firma Morgenroth berät Sie, wie Sie ihr Zuhause mit dem Somfy TaHoma Smart Home System nachrüsten können, um ein komfortableres, sichereres und energiesparenderes Zuhause erhalten können.

Beratung bei der Firma Morgenroth über Smart-Home-Lösungen

Die Sonnenschutz-Experten von Morgenroth bieten einen maßgeschneiderten Rundum-Service – von der individuellen Beratung und Planung bis hin zur fachgerechten Montage.

Jetzt Beratungstermin ausmachen!

Kontakt:

Rolladen Morgenroth GmbH

Valentinstraße 49

96103 Hallstadt

Tel. 0951-97223-0

Fax 0951-97223-22

info@morgenroth-sonnenschutz.de

www.morgenroth-sonnenschutz.de

Unsere Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag

von 7.00 bis 17.00 Uhr

Freitag

von 7.00 bis 13.00 Uhr