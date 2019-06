„Hast du gut geschlafen?“ – Eine Frage, die man häufig gestellt bekommt. Eine Frage auf die man manchmal eine unbefriedigende Antwort geben muss. Wenn man morgens schon schmerzverzerrt aufwacht und der Rücken mal wieder streikt, dann sind meist nicht nur Alpträume dafür verantwortlich, sondern auch die falsche Bett-Komposition. Ein Traditionsunternehmen, das die Bamberger erholsam schlafen lässt, ist das Bettenhaus Betten-Friedrich in der Oberen Königstraße Ecke Luitpoldstraße. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, seinen Kunden das bestmöglichste Schlaferlebnis zu bieten. Das Fachgeschäft fertigt Zudecken, Daunendecken, Betten und Matratzen auf Bestellung an – und das nach ganz individuellen Kundenwünschen! Zum Tagesgeschäft der Schlafexperten gehört die Auseinandersetzung mit individuellen Schlafgewohnheiten ihrer Kunden. Je nach Körperbau, Geschmack, Wohnverhältnissen, Schlafklima und sensitivem Empfinden muss das Bett für jeden individuell gefunden und zusammengestellt werden. Jetzt ermöglicht das Fachgeschäft die Teilnahme an einer Schlafstudie.

„Besserer Schlaf – besserer Tag“

Unter diesem Motto startet das Bremervörder Familienunternehmen Lattoflex in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum dritten Mal die größte Schlafstudie im deutschsprachigen Raum. Auch das Bettgeschäft Ihres Vertrauens aus Bamberg wird an dieser spannenden Studie beteiligt sein. In der Schlafstudie soll die Wirkung des „Lattoflex-Effekts“ gegen Rückenschmerzen und für die Schlaf- und Tagesqualität mit Hilfe von Testschläfern untersucht werden. Erfolgreiche Bewerber, die am Test teilnehmen, werden nach dessen Ende mit einer attraktiven Prämie belohnt! Also, aufgepasst liebe Siebenschläfer: Ab sofort läuft die Bewerbungsfrist.

„Das ultimative Bett für jedes Lebensalter und jeden Menschen“ – so lautet das ehrgeizige Ziel von Lattoflex. Bereits 2009 und 2013 hatte Lattoflex in Zusammenarbeit mit der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. und namhaften Wissenschaftlern untersucht, wie sich das Schlafen auf einer hochwertigen Flügelfederung auf Schmerzfreiheit und Schlafqualität auswirkt. Die Ergebnisse waren überwältigend: Weit über 90 Prozent der Studienteilnehmer meldeten deutliche Verbesserungen. Die Einführung einer neuen Lattoflex-Produktgeneration und aktuelle Ergebnisse der Schlafforschung liefern nun den Anlass für eine thematisch erweiterte Neuauflage. Mit der neuen Studie soll folgende Frage erforscht werden: Wie wirkt sich das ultimative Bett auf den Schlaf und das Befinden am Tage aus?

Ablauf der Studie

Die Studie wird in zwei Schritten durchgeführt: Im ersten Durchlauf beantworten die Teilnehmer Fragen zum eigenen Bett, zur Schlafzufriedenheit und morgendlichen Rückenschmerzen. Im zweiten Schritt werden rund 200 Testschläferinnen und Testschläfer ausgelost, die nach Auswahl der richtigen Matratzenhärte beim Fachhändler, ein Lattoflex- Bett zum Testen nach Hause bekommen. Ihre vierwöchigen Erfahrungen dokumentieren die Probanden auf einem Test-Fragebogen.

Die Auswertung der Test-Ergebnisse erfolgt unter Begleitung der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. Der große Anreiz: Bei ordnungsgemäßer Durchführung müssen die Testschläfer Flügelfederung und Matratze nach vier Wochen nicht zurückgeben, sondern können beides behalten. Ein Vorteil im Wert von rund 1.770 Euro!

Lattoflex

Die Anmeldung zum Schlaftest erfolgt am einfachsten und schnellsten direkt vor Ort bei Betten Friedrich in der Oberen Königstr. 43 in Bamberg. Auch online ist die Anmeldung möglich unter: www.lattoflexschlaftest.com

Für weitere Fragen rund um das Thema Schlafen und die Produkte von Lattoflex haben die Schlafexperten von Betten-Friedrich immer ein offenes Ohr für Sie! Für eine optimale und entspannte Beratung empfiehlt das Team von Betten-Friedrich eine Terminvereinbarung.

Kontakt

Betten-Friedrich

Obere Königstraße 43

96052 Bamberg

Telefon 0951 27578

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

9:30 Uhr bis 13:00 Uhr

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr



Samstag

9:30 Uhr bis 14:00 Uhr