Fahren

Mit den Elektrofahrzeugen aus der Froschwerkstatt by Schneider in Kulmbach die Umwelt und den Geldbeutel schonen

Elektrofahrzeuge sind gefragt wie nie zuvor. Besonders günstige und dennoch starke E-Transporter und Kabinenroller stellt die Firma Elektrofrosch her. Seit kurzem ist ein Exklusivpartner für die praktischen und umweltschonenden Flitzer auch in Franken zu finden: Beim Elektro-Motoren Pumpencenter Schneider in Kulmbach kann man die "Frösche" auf Herz und Nieren testen und sogar nach Belieben umbauen lassen!