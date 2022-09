Das neue VVM-Magazin hält dich über spannende Updates des ÖPNV in Stadt- und Landkreis Würzburg und Kitzingen sowie im Landkreis Main-Spessart auf dem Laufenden. Mit nur einem Fahrschein lässt sich Dank des Verkehrsverbundes so gut wie jedes Ziel im Tarifgebiet erreichen - egal, ob für einen Tagesausflug oder für den täglichen Arbeitsweg. Im neuen VVM-Magazin findest du deshalb genug Inspirationen für noch unentdeckte Ausflugsziele und erfährst, mit welchen Tickets du am flexibelsten und günstigsten unterwegs bist. Außerdem erwartet dich ein Blick hinter die Kulissen und du erfährst, wie man als Busfahrer*in beim VVM einsteigen kann.

Das erwartet dich im neuen VVM-Magazin

So geht es nach dem 9-Euro-Ticket weiter: flexible Abos mit monatlichem Kündigungsrecht

Für diejenigen, die nach dem praktischen 9-Euro-Ticket auf den Geschmack gekommen sind, bietet der VVM nun eine einmalige Gelegenheit: Wer jetzt ein Abo abschließt, kann dieses bis Ende des Jahres völlig risikolos und jederzeit monatlich kündigen. So hat man die Chance, den öffentlichen Nahverkehr auch weiterhin unkompliziert und schon ab 1 Euro pro Tag im Herbst und Winter zu nutzen. Mehr zum Sonderkündigungsrecht und warum es sich gerade jetzt besonders lohnt, ein Abo beim VVM zu holen, liest du ab Seite 3 im neuen VVM-Magazin.