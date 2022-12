Raus mit der Weihnachtsdeko und Platz für Neues! Stöbere durch eine riesige Auswahl an Stoffen, DIY-Artikeln und Deko und entdecke Schönes für dein Zuhause! Der SCHÖNER LEBEN. Lieblingsladen am Ortsrand von Baunach ist ein wahrer Schatz in Sachen Stoffe, DIY, Deko und Raumausstattung. Auf über 3.000qm Ladenfläche finden Stoffbegeisterte, Kreative und Dekoliebhaber garantiert neue Lieblingsstücke.

Erhalte einen Einblick in den Lieblingsladen

Stoffe sind das Steckenpferd des 30köpfigen Teams: Immerhin gibt es hier Bayerns größte Stoffauswahl von Deko- und Polster- bis hin zu Bekleidungsstoffen aller Art – und natürlich auch das ganze Drumherum vom Nähgarn bis zur Vlieseinlage. Bei dem riesigen Angebot an Stoffen kann man leicht stoffsüchtig werden.

Lass dich von der Stoffauswahl für dein nächstes Nähprojekt inspirieren

Neben frischen Stoffen kann man sich von den Beraterinnen im Lieblingsladen hilfreiche Tipps abholen: Egal, ob es sich um selbstgenähte Polster, Kleidung oder Gardinen dreht, schließlich sind sie selbst erfahrene Näherinnen. Außerdem ist am Laden eine hauseigene Nähmanufaktur eingebunden. Hier werden Vorhänge, Tischdecken und andere Heimtextilien sowie Ausstattungen für Hotels, Gastronomie und Co. direkt vor Ort gefertigt. Und wenn ein individuelles Kundenprojekt ansteht – von der Babywiege bis zum Sonnenschutz, geht auch dieser Wunsch garantiert in Erfüllung. Beispiele zum Anfassen und Inspirieren lassen gibt es zahlreich im Laden – kompetente Beratung inklusive, auch außerhalb der Öffnungszeiten und im Umkreis von 30km sogar vor Ort möglich.

SCHÖNER LEBEN: Schöne DIY- und Bastelideen

Wo Stoffe und Nähkompetenz aufeinandertreffen, sind handgenähte Heimtextilien nicht weit: Die Zugluftstopper, Gardinen, Tischwäsche und Kissen der made by SCHÖNER LEBEN. Kollektion nähen die Näherinnen in Baunach – jedes Teil ein Einzelstück made in Germany und daher obendrein individuell anpassbar im Wunschmaß – passgenau für jedes Zuhause. Die über 3.000qm große Ladenfläche biete jede Menge Raum, um in Lieblingsstücken zum Dekorieren, Kochen und Genießen und Verschenken zu stöbern. Ganz getreu dem Motto „Mach dein Leben schön“ versammeln sich hier trendige Einzelstücke mit Charakter von bekannten Marken und innovativen, kleinen Unternehmen.

All diejenigen, die lieber selbst kreativ sind, verlassen die DIY-Abteilung garantiert nicht mit leeren Händen. Das Equipment ist sowohl für Anfänger wie auch für eingefleischte Profis und umfasst verschiedene Kreativtechniken: Makrameegarn, Farbsprays, Zubehör zum Seife gießen uvm.

Genau die richtige Umgebung für Workshops und Nähkurse! In kleinen Runden wird hier regelmäßig mit Expertinnen aus der Umgebung kreativ gewerkelt: Handlettering, Trockenblumenkränze binden, Punch Needle, Schmuck herstellen oder den Umgang mit der Overlock lernen.

Tipp: Für einen Besuch im SCHÖNER LEBEN. Lieblingsladen auf jeden Fall ausreichend Zeit zum Gucken mitbringen – oder 24/7 im Onlineshop stöbern: www.schoener-leben-shop.de

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

SCHÖNER LEBEN. Lieblingsladen

Bahnhofstraße 10 - 12

96148 Baunach

Öffnungszeiten

Do. & Fr. 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 10.00 bis 13.00 Uhr

(am 24.12., 31.12 und 06.01. geschlossen)

*Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nicht für die Kategorie „SALE“. Gilt nicht für Dienstleistungen, wie z.B. Nähaufträge, Kurse und Gutscheine.