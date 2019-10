Angefangen als fränkisch-regionale Ladenkette zählt NORMA heutzutage zu den bedeutendsten Discountern in Deutschland. Mit der Neueröffnung der NORMA in Bamberg in der Hallstadter Straße 96 setzt man diesen Wachstumskurs fort.

Lebensmittel einkaufen bei NORMA Bamberg - werktags von 7 bis 20 Uhr

Auf einer 1000 qm großen Verkaufsfläche können NORMA-Kunden zukünftig montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr in der modern gebauten Filiale in Bamberg einkaufen. Neben den extra-langen Öffnungszeiten punktet NORMA mit einem großen Sortiment aus rund 1.000 Lebensmittelartikeln, Gütern des täglichen Bedarfs und Nonfood-Aktionsartikeln in hervorragender Qualität. Den Gang zum Bäcker können sich NORMA-Kunden zukünftig auch sparen. Direkt nebenan ist die Bäckerei Fuchs mit einem kleinen Café vertreten.

Neueröffnung am 14. Oktober: 1 Pack fränkische Äpfel für alle User von inFranken.de geschenkt

Am 14. Oktober warten folgende spannende Aktionen auf Sie:

Bratwurst mit Getränk für 1,00 Euro

Jeder Kunde erhält eine Rose gratis

Kostenloser Kaffeeausschank

Marktschreier Gustl: 1 ganzer Eimer voller Obst und Gemüse für nur 5,00 Euro

Mit dem Code „NORMA – ihr fränkischer Frische-Discounter“ erhalten alle User von inFranken.de ein Pack frische Äpfel aus der Region – kostenlos abzuholen am Stand des Marktschreiers „Gemüse-Gustl“ vor der NORMA-Filiale in der Hallstadter Straße 96. Schnell sein lohnt sich, die Aktion gilt nur so lange der Vorrat reicht.

„Hohe Qualität zum Niedrigpreis“ bei Norma

Woche für Woche gibt es bei NORMA in der Hallstadter Straße 96 Reduzierungen auf das Sortiment sowie auf ausgewählte Aktionsartikel – immer nach dem Motto: „Hohe Qualität zum Niedrigpreis“. In der Eröffnungswoche gibt es neben den Aktionen zum Wochenanfang weitere unschlagbare Angebote rund ums Heimwerken, Schlafen, Haushaltswaren, Herbst-Mode und Gartenartikel - und das bis zu 50 % reduziert. Weiterhin gültig ist zudem die große Weinaktion – mit bis zu 50% Ersparnis auf ausgewählte Qualitätsweine und Spirituosen. Die Angebote gibt es nur in der NORMA-Filiale Bamberg Hallstadter Straße 96. Treue Kunden werden übrigens belohnt: In der Woche vom 28. Oktober gibt es weitere unschlagbare Eröffnungsangebote in der Bamberger NORMA-Filiale – vorbeischauen lohnt sich.

Alle Angebote auf einem Blick:

Design Badserie „Victoria“ für nur 65,00 Euro (über 49 % Ersparnis) in der Kombination aus Waschbeckenunterschrank, Badschrank und Hochschrank – auch einzeln erhältlich

(über 49 % Ersparnis) in der Kombination aus Waschbeckenunterschrank, Badschrank und Hochschrank – auch einzeln erhältlich XXXL-Betten-Set für nur 18,00 Euro (39 % Ersparnis)

(39 % Ersparnis) Ortho-Vital Komfort-Matratze für nur 30,00 Euro (39 % Ersparnis)

(39 % Ersparnis) Frisches Obst und Gemüse, z. B. Orangen im 1,5-kg-Netz für 1,99 Euro oder Speisekartoffeln aus Franken für 1,49 Euro je 5-kg-Sack

Weitere Top-Angebote aus dem Bereich Garten (z. B. Kofferklapptisch für nur 25,00 Euro), Heimwerken (z. B. Schweißgerät für nur 65,00 Euro) und Schlafen (z. B. Klappmatratzen für nur 20,00 Euro). Viele weitere Artikel sind um bis zu 50 % im Preis gesenkt – Vorbeischauen lohnt sich also! Alle Angebote finden Sie im großen Eröffnungs-Handzettel

Hier einige ausgewählte Eröffnungs-Angebote - nur erhältlich bei Norma in Bamberg in der Hallstadter Straße 96:

Lassen Sie sich die Eröffnungsangebote nicht entgehen und kommen Sie am Montag, den 14. Oktober, bei der NORMA Bamberg in der Hallstadter Straße 96 vorbei.

Ihre NORMA-Filiale in Bamberg, Hallstadter Straße 96

Nor­ma Le­bens­mit­tel­fi­li­al­be­trieb Stif­tung & Co. KG

Hallstadter Straße 96

96052 Bamberg

Telefon 0911 23734733

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 7:00 - 20:00 Uhr

Hier finden Sie die neue Filiale von NORMA in Bamberg: