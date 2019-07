Franken aufgepasst! Im Sommer 2019 wird auf dem Wasser gefeiert. In Schweinfurt hat man nun Möglichkeit, mit BBQ Donuts schöne, entspannte Events mit Freunden oder der Familie auf dem Wasser zu genießen. Kurz um: Der heimische Garten hat ausgedient. Bei Spitzentemperaturen über 30 Grad ist da ein Ausflug aufs Wasser die einzig beste Lösung. Maritime Vibes garantiert!

Mit dem BBQ-Donut über den Main schippern

So funktioniert’s: BBQ-Donut schickt Sie in Schweinfurt auf den Main im runden BBQ-Donut-Boot. Eine Kreuzung aus überdimensionalem Schwimmreifen, Sonnenschirm und Tischgrill. Die schwimmende Grillplattform ist maximal für 10 Personen geeignet und kann je nach Paket zwischen einer und drei Stunden gemietet werden. Ein spaßiges Event braucht natürlich auch einen guten Kapitän: Dieser sollte in diesem Fall die Truppe sicher ans Ziel bringen und mindestens 18 Jahre alt sein sowie einen gültigen Führerschein der Klasse B besitzen. In diesem Sinne: Volle Kraft voraus!

Grill- und Getränkepakete für die Bootstour

Lassen Sie es sich gut gehen! Auf dem Boot kann man sich in puncto Essen und Trinken mit Allem eindecken, was das Herz begehrt. Für den ultimative Grillgenuss mit dem Paket „Mit Grill“ stattet das BBQ-Donut-Team seine Gäste mit einem angeschürten Grill aus, auf dem man entweder selbst mitgebrachtes oder gebuchtes Grillgut zubereiten kann. Wer sich an diesem Tag um gar nichts kümmern möchte, kann aus dem vielfältigen Angebot der Homepage leckere Fleisch-Spezialitäten, Soßen und Beilagen auswählen. Dekadente Saint-Tropez-Vibes verspürt man, wenn Wein und Bier in der Getränkeschale auf Eis kalt gestellt sind. Diese kann man für nur 4,99 EURO dazu buchen – bei über 30 Grad ein Must-Have! Das ganze Event wird abgerundet durch die Lieblingsmusik der Feier-Truppe. Für nur 4,90 EURO wird einfach eine akkubetriebene Bluetooth-Musikbox hinzugebucht – dann steht dem perfekten Sommer-Event nichts mehr im Weg!

Für jeden Anlass der perfekte Ausflug!

Der BBQ-Donut ist für jede Gruppe geeignet, die ein unvergessliches und gemeinschaftliches Event am Wasser mit Sonnenschein verbringen will. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen – Aber diesen Sommer mal anders! Der Ausflug mit dem BBQ-Donut auf dem Main ist für jeden Anlass passend. Egal, ob Kindergeburtstag oder Weißwurstfrühstück - Auf der Homepage finden sich für jeden Anlass die passenden Pakete!

Der Junggesellenabschied : Sie waren schon auf mehreren Junggesellenabschieden und haben die typischen Städtetrips satt? Dann nichts wie los mit den Kumpels nach Schweinfurt! Mit BBQ-Donut erleben Sie garantiert einen lustigen Tag im Wasser mit bestem fränkischen Bier, guter Laune und Grill-Genuss vom Feinsten.

inFranken.de gibt diesem kulinarischen Spaß auf dem heimischen Gewässer einen Daumen nach oben! Welches Event steht bei Ihnen als nächstes an? Weitere Informationen findet man auf der Homepage von BBQ Donut Franken oder auf Facebook.

Kontakt

bbq-donut Franken GmbH & Co. KG

Gutermann-Promenade

97421 Schweinfurt

E-Mail info@bbq-donut-franken.de