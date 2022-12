Du suchst das ideale Geschenk für deine Freunde, deine Frau oder deinen Mann? Dann bring ihnen den feinen Genuss vom fränkischen Gin näher. Die fränkische Brennerei und Destillerie Gebranntes Glück in Marktrodach hat alles, was du suchst: feinsten Gin aus regionalen Produkten hergestellt, Tastings direkt vor Ort und vieles mehr. Diese Geschenke geben Weihnachten wieder Gin!

Bester Gin, Liköre und Brände – hergestellt in Franken

Für ihre Produkte verwendet Ina Kirschner nur die besten Früchte, die von ihr handverlesen, gewaschen und schonend verarbeitet werden. Ina Kirschner weiß: "Nur wenn das Ausgangsprodukt eine aromatische Geschmacksexplosion ist und die Verarbeitung mit viel Sorgfalt geschieht, kann am Ende das Destillat ein wunderbares Aromaglück sein." Und das schmeckt man. Heraus kommen feinde Brände, Geiste, Gins und Liköre – alle handgemacht in Franken. Vor Ort gibt es auch eine schöne Auswahl an Geschenkboxen – einfach mal vorbeischauen!

Tastings @ Gebranntes Glück

Bei den Tastings erfährst du mehr über die Herstellung der Destillate und deren Aromen. Tauche ein in die Welt der Produkte von Gebranntes Glück und erlebe einen unvergesslichen Abend.

Das sind die Leistungen bei einem Tasting

Verkostung von sechs Destillaten

Präsentation und Erklärung durch bayr. Edelbrandsommelière

Herstellung von Destillaten

Wasser und Baguette

Dauer ca. 1,5 bis 2 Stunden

Teilnehmerzahl für die Tastings in der Brennerei ist auf max. 10 Personen begrenzt

Anmeldung zum Tasting ist erforderlich

Zur Anmeldung einfach das Kontaktformular mit dem Termin und der Personenzahl schicken.

Kein passender Termin dabei? Nach Absprache können Tastings auch für Gruppen ab 5 Personen bis 60 Personen angeboten werden.

Das Besondere zur Feier

Suchst du noch etwas Besonderes, das deiner Feier einen unvergesslichen Touch gibt? Ausgefallene und individuelle Ideen für eine nächste Feier gibt es bei Gebranntes Glück. Wenig Aufwand für dich, viel Freude für deine Gäste:

Lucky Shot Bar - Miete dir eine schöne Bar für dein nächstes Event mit bis zu 5 selbstgewählten Likören, Geisten oder Bränden aus dem aktuellen Sortiment

Pimp your bubbles - Bereite deinen Gästen einen besonderen Sektempfang und verwandle deinen Sekt mit wenigen Handgriffen in einen modernen Aperitif.

Gastgeschenk / Namensschilder - ein hochprozentiges Dankeschön für deine Gäste, optional individuell gestaltbar.

Die Philosophie von Gebranntes Glück

Was macht guten Schnaps aus? Diese Frage hat Ina Kirschner nicht mehr losgelassen. Auf der Suche nach dem guten Geschmack hat sie ihr Glück gefunden: Das Brennen von Destillaten und es ihren Gästen näherzubringen, ist ihre Leidenschaft und ihr kleines Glück. Sie hat 2015 einen Brennlehrgang an der Universität Hohenheim gemacht und seit 2017 ist sie Bayerische Edelbrand-Sommelière nach dem Abschluss an der Hochschule Weihenstephan (abgeschlossen mit bestem Erfolg/Ehrenurkunde).

Qualität des Gebrannten Glücks

Weil Ina Kirschner nur handverlesene und schonend verarbeitete Früchte nimmt, bekommen ihre Spirituosen eine aromatische Geschmacksexplosion und ein wunderbares Aromaglück. Ina Kirschner: "Das Aroma der Frucht ergänzt mit einem wunderbaren Gärungsbouquet – nur so kann man wahres Aromaglück erleben! Bei mir kommen nur die besten Destillate in die Flasche. Und das schmeckt man auch."

Kontakt und Anfahrt

Gebranntes Glück

Ina Kirschner-Backert

Waldbuch 8

96364 Marktrodach

0176/34938606

info@gebranntes-glueck.de

Öffnunszeiten

Mittwoch: 17 Uhr bis 19 Uhr

Freitag: 17 Uhr bis 19 Uhr

Samstag: 10 Uhr bis 13 Uhr

und nach Vereinbarung