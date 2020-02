Das Uni-Klinikum Erlangen ist größter Partner der Bamberger Gesundheitsmesse 2020

Vom 6. bis 8. März 2020 findet die Bamberger Gesundheitsmesse „Franken aktiv & vital“ in der Bamberger Brose Arena statt. Das Uni-Klinikum Erlangen ist erneut größter Partner der Gesundheitsmesse, wobei viele Erlanger Ärzte und Pflegefachkräfte mit Infoständen, Vorträgen und Präsentationen vertreten sind. In diesem Jahr richtet sich das Programm besonders an Kinder und junge Familien: Wie wachsen Kinder gesund auf? Und wie wichtig sind dabei Ernährung, Schule, Freizeit und Sport? Aber auch für Erwachsene gibt es wieder viel Neues zu entdecken.

Wie wachsen Kinder gesund auf?

Mit einem Vortrag zum Thema "Masern, neues Coronavirus und Co. – Infektionsschutz durch Impfungen und Hygienemaßnahmen" informiert das Uni-Klinikum zu einem besonders aktuellen Thema. Darüber hinaus nehmen sich die Ärzte der Kinderchirurgischen Abteilung des Uni-Klinikums Erlangen auch persönlich Zeit für die kleinsten Besucher: An deren Stand dürfen Nachwuchschirurgen das Laparoskopieren üben – natürlich mit echter Händedesinfektion vorab. Wer kann die Gummibärchen aus dem Bauch der Puppe herausoperieren? Für die Eltern und Großeltern gibt es Hinweise zur Ersten Hilfe bei Kinderunfällen und Tipps, die Kindern mit chronischen Bauchschmerzen helfen.

Blutdruck, Leber & Co. - was Erwachsene betrifft

Experten der Medizinischen Klinik 4 – Nephrologie und Hypertensiologie des Uni-Klinikums Erlangen erklären, was die Nieren gesund hält und warum sie so eng mit dem Blutdruck zusammenhängen. Ein Highlight ist die Demonstration der Pulswellenanalyse, mit der Ärzte Bluthochdruck und verkalkte Gefäße frühzeitig erkennen. Außerdem können Besucher durch das Modell einer riesigen Niere gehen und sich über Erkrankungen wie Nierensteine, Zysten und Harnwegsinfektionen informieren.

Am Stand des Erlanger Leberzentrums erfahren Interessierte, wie die Leber funktioniert und was bei hohen Leberwerten oder gar einer Fettleber hilft. Die Erlanger Hals-Nasen-Ohren-Klinik – Kopf- und Halschirurgie bietet einen Hörtest an und stellt modernste Hörgeräte vor. Zudem gibt es Informationen zu gesundem Schlaf und zu den neuesten Therapien gegen Gräser- oder Stauballergien. Darüber erwartet alle Messebesucher ein vielfältiges Vortragsprogramm.

Die Vorträge des Uni-Klinikums Erlangen im Überblick

Samstag, 7. März 2020

12.00 Uhr: Masern, neues Coronavirus und Co. – Infektionsschutz durch Impfungen und Hygienemaßnahmen (Prof. Dr. Christian Bogdan)

13.00 Uhr: Der gesunde Pausensnack (Eva Deinlein)

16.00 Uhr: Das Kreuz mit dem Kreuz – wenn’s im Rücken zwickt und zwackt (Prof. Dr. Mario Perl)

Sonntag, 8. März 2020

12.00 Uhr: Gesunde Leber trotz Bier und Schäuferla? Wie die Leber fit bleibt und Erkrankungen erkannt werden (PD Dr. Dr. Andreas Kremer)

13.30 Uhr: Wenn der Bauch ständig wehtut – chronische Bauchschmerzen bei Kindern (Dr. Manuel Besendörfer)

15.00 Uhr: Gutes Hören in jedem Alter (Prof. Dr. Dr. Ulrich Hoppe)

15.30 Uhr: Organe spenden – Leben schenken (PD Dr. Kerstin Benz)

16.00 Uhr: Die Niere und der Blutdruck – über die Wechselwirkung zwischen Nierengesundheit und dem richtigen Blutdruck (Prof. Dr. Roland Schmieder)

Die Öffnungszeiten der Messe auf einen Blick

Freitag, 6. März – 14.00 bis 22.00 Uhr

Samstag und Sonntag, 7.+8. März – 10.00 bis 18.00 Uhr

Weitere Informationen zum Programm des Uni-Klinikums Erlangen sowie zu allen Behandlungsangeboten und Sprechstunden finden sich unter www.uk-erlangen.de. Wer sich darüber hinaus für Gesundheitsthemen interessiert, für den lohnt es sich, einen Blick in das Magazin "Gesundheit Bamberg" zu werfen.

Kontakt

Uni-Klinikum Erlangen

Maximiliansplatz 2

91054 Erlangen

Gesundheitsmesse „Franken aktiv & vital“

brose Arena

Forchheimer Str. 15

96050 Bamberg