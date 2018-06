Die Gesellschaft für Wohnkapital hat nach zehn erfolgreichen Jahren in Nürnberg ihren Hauptgeschäftssitz wieder in Bamberg, Hainstraße 1. „Rechtzeitig zu unserem Wieder-Einstieg in Bamberg erwartet Sie ein neues Objekt von uns in Hallstadt“, so die Geschäftsführer Franz Schmitt und Stephan Stöcklein.

In dieser Zeit haben sie 600 Wohnungen in Bestands- und Neubauimmobilien in Franken realisiert.

Der Neubau in Hallstadt überzeugt mit 16 Wohnungen von 50 bis 88 Quadratmetern. Dazu haben alle Wohnungen einen Balkon oder Terrasse, einen stufenfreien Zugang, elektrische Jalousien, Fußbodenheizung und eine Videosprechanlage – nur ein paar moderne Extras zu nennen. Der Baubeginn ist August 2018.

Mit mehr als 25-jähriger Erfahrung in Bereichen, über 600 Wohnungen in Bestands- und Neubauimmobilien in Franken und einem guten Netzwerk sowie Kooperationen mit zuverlässigen Partnern ist die Gesellschaft für Wohnkapital der richtige Ansprechpartner für ansprechende Architektur und hochwertige Bauqualität.

Der Mehrwert des Kunden geht über den Kauf der Immobilie hinaus. Die Gesellschaft für Wohnkapital bietet als Hausverwaltung eine optimale Betreuung an, die alle Belange der Bewirtschaftung und der Mietverwaltung regelt. „Wir als Geschäftsführer der Gesellschaft für Wohnkapital übernehmen in jeder Hinsicht Verantwortung für Ihre Immobilie. Deshalb haben wir zusätzlich zu unseren strategischen Aufgaben vor Ort ein Auge auf die Gestaltung und Abwicklung der jeweils aktuellen Objekte“, versprechen Franz Schmitt und Stephan Stöcklein.