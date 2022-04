Der Muttertag am 8. Mai ist ein schöner Anlass, allen Mamas ein herzliches Dankeschön zu sagen. Das ganze Jahr über verwöhnen sie uns – am Muttertag können wir den Spieß umdrehen und ihnen eine kleine Auszeit verschaffen. Und was eignet sich dazu besser als ein Wellness-Paket? Ob der klassische "Tag am Meer" oder eine "Honig-Sole-Massage": Im Online-Shop der Obermain Therme in Bad Staffelstein findest du viele Wellness-Gutscheine, die sich zum "Danke" sagen und Entspannung schenken eignen.