"Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?", fragte Fußballikone Franz Beckenbauer. Nein, noch nicht. Aber bald. Deswegen ist es an der Zeit, sich Gedanken über passende Geschenke für Familie und Freunde zu machen. Mode ist in ein paar Monaten schon wieder out. Die neueste Technik haben deine Liebsten bereits? Dann schenke etwas, das dem wichtigsten gut tut, das ein Mensch hat: Dem Körper und der Seele. Die mehrfach ausgezeichnete Obermain Therme in Bad Staffelstein bietet Wellness-Geschenke für jede Geldbörse. Schau dich einfach um!

Geschenkeklassiker: Die kleine oder große Auszeit am Meer Die Obermain Therme bietet einmalige "Wohlfühltage am Meer": Der Erholungsfaktor ist der gleiche wie in fernen Urlaubsländern, aber ohne Flug und weite Strecken. Denn es warten rund 3.000 Quadratmeter Wasserfläche mit Temperaturen zwischen 28 und 36 Grad darauf, entdeckt zu werden. Schicke deine Liebsten auf eine Traumreise voller Entspannung, Spaß und Genuss! Ein Tag in der Obermain Therme ist wie ein kleiner Kurzurlaub. Foto: Obermain Therme Kleine Auszeit: Wenn du einfach mit einem schönen, unvergesslichen Tag überraschen willst, ist ein Gutschein für einen Tagesaufenthalt inklusive Sauna genau das richtige.

Wenn du einfach mit einem schönen, unvergesslichen Tag überraschen willst, ist ein Gutschein für einen Tagesaufenthalt inklusive Sauna genau das richtige. Ein schöner Tag am Meer: Wenn der Tag in der Obermain Therme noch unvergesslicher sein soll und du deinen Liebsten noch mehr Entspannung gönnen möchtest, empfehlen wir einen "schönen Tag am Meer". Dieser beinhaltet grenzenloses Bade- und Saunavergnügen sowie eine Rücken-Massage. Granatapfel: Fruchtige Winterspecials für Körper, Seele und Gaumen Bei den Specials "Granatapfel" dreht sich – passend zur Weihnachtszeit – alles um die winterliche Frucht. Pflege für alle Sinne: Massagen mit Sole-Granatapfel-Öl entspannen und duften angenehm. Foto: Obermain Therme Variante Classic: Wenn du dieses Wellness-Paket verschenkst, dürfen sich deine Liebsten nicht nur auf grenzenloses Bade- und Saunavergnügen freuen. Die kulinarischen Genüsse tun ihr Übriges für einen erlebnisreichen Tag. Im VitaRestaurant wartet ein 2-Gänge-Menü, inklusive alkoholfreien Getränken. Dabei stehen drei raffinierte Hauptgänge zur Wahl. Für den winterlichen Extra-Zisch sorgt ein "Granatapfel Sprizz" – entweder mit dem Schuss rote Bäckchen oder alkoholfrei.

Wenn du dieses Wellness-Paket verschenkst, dürfen sich deine Liebsten nicht nur auf grenzenloses Bade- und Saunavergnügen freuen. Die kulinarischen Genüsse tun ihr Übriges für einen erlebnisreichen Tag. Im VitaRestaurant wartet ein 2-Gänge-Menü, inklusive alkoholfreien Getränken. Dabei stehen drei raffinierte Hauptgänge zur Wahl. Für den winterlichen Extra-Zisch sorgt ein "Granatapfel Sprizz" – entweder mit dem Schuss rote Bäckchen oder alkoholfrei. Variante Premium: Mit der Premium-Variante kannst du die Augen der Beschenkten noch etwas mehr zum Leuchten bringen. Denn zusätzlich zu den Highlights aus der "Variante Classic" gibt es noch eine 15-minütige Wellness-Massage mit limitiertem Sole-Granatapfel-Öl. Die herb-frische Süße des Granatapfels verbindet sich mit der Kraft der Ursole der Obermain Therme. Feinfühlige Massagegriffe mildern Verspannungen und die kostbaren Inhaltsstoffe regen den Stoffwechsel an. Die saisonalen Arrangements wechseln vierteljährlich. Das Jahreszeiten-Arrangement Winter "Granatapfel" ist bis einschließlich 28. Februar buchbar. Für frisch und immer noch Verliebte: Schenke Zweisamkeit! Wenn du unter deinen Liebsten frisch Verliebte, immer noch Verliebte oder auch schon lange glücklich Verheiratete hast, sind die romantischen Pakete für zwei das richtige. Entspannung in der Sauna ist zu zweit einfach am schönsten. Foto: Obermain Therme Bauchkribbeln: Das Paket "Meeresrauschen für zwei" ist das perfekte Geschenk für Paare. Es beinhaltet grenzenloses Bade- und Saunavergnügen, ein romantisches Candle-Light-Dinner sowie eine Wellness-Massage mit hochwertigem Aromaöl.

Das Paket "Meeresrauschen für zwei" ist das perfekte Geschenk für Paare. Es beinhaltet grenzenloses Bade- und Saunavergnügen, ein romantisches Candle-Light-Dinner sowie eine Wellness-Massage mit hochwertigem Aromaöl. Zweisamkeit all inclusive: Mit dem "Mehr als Meer"-Paket können junge und ältere Turteltauben vollkommen in das "mainfränkische Meer" eintauchen. Neben grenzenlosem Bade- und Saunavergnügen genießen die Beschenkten eine Salz-Stempel-Massage mit dem Original Bad Staffelsteiner Salz und Kräutern. Dazu gibt es ein hochwertiges Kosmetikprodukt. Das Beste: Mit dem All Inclusive-Arrangement lässt sich noch mehr abschalten und dem Alltag entfliehen, denn alle Speisen und alkoholfreien Getränke im VitaRestaurant sowie in der MeerBar und in der SaunaBar sind inkludiert! Tipp: Noch nicht das richtige dabei? Im Online-Shop der Obermain Therme findest du jede Menge weitere tolle Geschenkideen für jedes Budget. Online, telefonisch oder vor Ort: So kommst du an die Wellness-Gutscheine Du hast verschiedene Möglichkeiten, das Geschenk für deine Liebsten zu bestellen: Geschenke-Hotline: Unter der Nummer 09573 9619-40 erreichst du die Mitarbeiter*innen vom 29. November bis 23. Dezember, Montag bis Freitag, jeweils von 7 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Onlineshop: Im Shop der Obermain Therme kannst du das gewünschte Paket bequem online bestellen. Der Gutschein kommt versandkostenfrei zu dir nach Hause. Wenn es schnell gehen muss, kannst du ihn aber auch selbst ausdrucken. Persönlich: In folgenden Verkaufsstellen kannst du Gutscheine kaufen: Bamberg: Rewe-Markt Rudel, 18. und 20. Dezember

Rewe-Markt Rudel, 18. und 20. Dezember Bad Staffelstein: Obermain Therme, zu den normalen Öffnungszeiten sowie am 24. Dezember von 8-12 Uhr (Heiligabend ist die Therme geschlossen, nur Gutscheinverkauf)

Obermain Therme, zu den normalen Öffnungszeiten sowie am 24. Dezember von 8-12 Uhr (Heiligabend ist die Therme geschlossen, nur Gutscheinverkauf) Coburg: Buchhandlung Riemann, 10. Dezember

Buchhandlung Riemann, 10. Dezember Coburg: Edeka Frischecenter Wagner (Lauterer Höhe), 22. und 23. Dezember

Edeka Frischecenter Wagner (Lauterer Höhe), 22. und 23. Dezember Erlangen: Einkaufszentrum Neuer Markt, 10. und 11. Dezember

Einkaufszentrum Neuer Markt, 10. und 11. Dezember Forchheim: Obi Markt, 16. und 17. Dezember

Obi Markt, 16. und 17. Dezember Hallstadt: Ertl Shopping Center, 11., 13., 14. und 15. Dezember

Ertl Shopping Center, 11., 13., 14. und 15. Dezember Hallstadt: Market Einkaufszentrum, 17., 18., 20., 21., 22. und 23. Dezember

Market Einkaufszentrum, 17., 18., 20., 21., 22. und 23. Dezember Haßfurt: Touristinformation/Kulturamt, 13. Dezember

Touristinformation/Kulturamt, 13. Dezember Kronach: Rewe-Markt Brendel, 3. und 4. Dezember

Rewe-Markt Brendel, 3. und 4. Dezember Kulmbach: Fritz Einkaufszentrum, 3. und 4. Dezember

Fritz Einkaufszentrum, 3. und 4. Dezember Würzburg: Edeka Frischecenter Trabold, 21. Dezember Die Mitarbeiter*innen der Obermain Therme sind von 10 Uhr bis zum jeweiligen Ladenschluss vor Ort. Obermain Therme: Preisgekrönte Wellnessoase Die Obermain Therme ist in etwa 30 Minuten von Coburg im Norden und von Bamberg im Süden leicht zu erreichen. In der großzügig angelegten Wellnessoase mit 25 Innen- und Außenbecken, Naturbadesee und 15.000 Quadratmetern Saunavergnügen dreht sich alles um Salz und Sole. Die Therme hat schon mehrere Auszeichnungen erhalten. In der Studie „Deutschlands Beste – die Besten in der Freizeit“ des Wirtschaftsmagazins Focus-Money ist die sie bundesweit auf Platz 6 von 39 zu finden, bayernweit sogar auf Platz 1. Einen Spitzenplatz erreichte die Obermain Therme auch beim "Thermen- und Wellnessbäder-Vergleich 2020/21" von travelcircus: Unter 164 Anlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz belegte das Wellnesszentrum Platz 2. Kontakt Zweckverband Thermalsolband Bad Staffelstein

Am Kurpark 1

96231 Bad Staffelstein

Telefon: 09573 96190

E-Mail: service@obermaintherme.de

>> Facebook

>> Instagram