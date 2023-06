Aktuell betrifft das den Abschnitt von Würzburg Hbf bis Neustadt (Aisch), und das noch bis 5. August. Danach verkehren dort die Züge wieder wieder wie gewohnt.

Ab dem 6. August bis 11. September kommt anschließend zwischen Neustadt (Aisch) und Nürnberg Hbf Ersatzverkehr zum Zug.

Tatsache ist, über die Straße dauert es länger. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber auch dann geht es mit diesem Ersatzverkehr verlässlich und bequem weiter. Die neu angeschafften Fahrzeuge kommen mit gehobener Ausstattung und ansprechendem Innendesign daher. Das schafft ein angenehmes Reisegefühl. Aufgrund der Niederflurtechnik und der ausklappbaren Rampe ist der Ein- und Ausstieg für alle Fahrgäste ein Leichtes.

Dank der speziellen Ablagekonstruktion finden selbst größere Koffer Platz im Fahrgastraum. Und dann heißt es: „Bitte Platz nehmen!“ Rückenfreundliche Sitze, genügend Beinfreiheit, Dreipunktgurte zum Anschnallen und USB-Steckdosen zum Aufladen des Handys sowie WLAN sorgen für ein entspanntes Unterwegssein.

Auch mit dem eigenen Fahrrad kommt man in diesem Ersatzverkehr gut mit. Im Businnenraum ist allerdings wenig Platz dafür. Daher werden im Mischverkehr auch Busse mit Fahrradträger und stündlich sogar mit Fahrradanhänger eingesetzt. In der Reiseauskunft ist dies unter den Details ersichtlich. Nachvollziehbar: Bei großer Nachfrage hat vielleicht auch erst einmal der übernächste Bus Platz für’s Fahrrad. Wer sein eigenes Fahrrad im Ersatzverkehr nicht mitnehmen möchte, braucht auf’s Radeln trotzdem nicht zu verzichten. An den Hauptbahnhöfen in Würzburg und Nürnberg lassen sich Fahrräder ganz einfach ausleihen. Mehr zum Bikesharing-Angebot von Call A Bike gibt es hier.

Alles, was diesen Ersatzverkehr ausmacht, lässt sich auf bahn.de/ersatzverkehr erfahren.