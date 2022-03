Pünktlich zum Start der Osterferien öffnet der PLAYMOBIL-FunPark seine Tore zur Sommer-Saison und begrüßt kleine sowie große Besucher im beliebten Familien-Freizeitpark. Ob als Kurzurlaub oder spontaner Ausflug nach der Schule oder dem Kindergarten, gibt es auf dem 90.000 qm großen Areal viel zu entdecken.

Neu in der Saison 2022 ist der Kids Club mit tollen Vorteilen und Aktionen für kleine FunPark-Fans. Wir steigern die Vorfreude und stellen die abenteuerlichen Attraktionen und Erlebniswelten vor.

PLAYMOBIL-FunPark besuchen: Tickets & Öffnungszeiten

Seit über 20 Jahren ist der PLAYMOBIL-FunPark ein beliebtes Ausflugsziel bei Familien. Auf dem weitläufigen Areal können kleine und große Entdecker in die Erlebniswelten von PLAYMOBIL eintauchen. Der Freizeitpark hat während der gesamten Außensaison täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Hinweis für deinen Besuch: Der Eintritt ist nur mit Online-Ticket möglich, buchbar im Online-Shop. Der FunPark in Zirndorf liegt unweit von Nürnberg und kann dank über 3.000 Parkplätzen und einer Bus-Linie, die direkt zum Park führt, ganz einfach mit dem Auto sowie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.

Highlights im PLAYMOBIL-FunPark

Im PLAYMOBIL-FunPark schlüpfen Kinder in die Rolle ihrer Lieblingshelden und erleben so spannende Abenteuer. Die liebevoll gestalteten Erlebniswelten regen die Fantasie der kleinen Besucher an und sorgen für einen unvergesslichen Besuch. Die FunPark-Highlights im Überblick:

Piratenabenteuer erleben

In der Piratenwelt können kleine Entdecker als Freibeuter das große Piratenschiff entern. Das gestrandete Schiffswrack, die Pirateninsel mit Wasserkanonen und die geheimnisvolle Piratenlagune bieten abwechslungsreichen Spielspaß. Hier können die Kinder auf Schatzsuche nach Goldmünzen und Edelsteinen gehen, eine Floßfahrt über den Piratensee unternehmen oder im Niedrigklettergarten ihr Können unter Beweis stellen.

Einige der Highlights im PLAYMOBIL-FunPark in unserer Galerie:

Zurück in die Ritterzeit

Die mächtige Ritterburg ist ebenfalls sehr beliebt bei Kindern. Sie versetzt die Besucher des Parks mit einem über zehn Meter hohen Wachturm und einem unterirdischen Geheimgang zurück in die Zeit der alten Rittersleute. Über Kletterwände und Seilnetze lassen sich die Burgmauern erklimmen, hinter denen es einen Spiegel- und Thronsaal zu bestaunen gibt. Oben angekommen haben die kleiner Ritter die Spiele auf dem benachbarten Ritterturnierplatz bestens im Blick.

Dinos und Baumhaus erforschen

Kleine Forscher können in der Welt der ausgestorbenen Urzeit-Giganten einen großen Tyrannosaurus-Rex, die Triceratops-Mama mit Baby und das Dino-Nest entdecken und echte Abenteuer erleben. Über unterschiedlich schwere Kletter-Parcours gelangen die Kids in das große Baumhaus mit Forscherstation, wo Fernrohr und wissenschaftliche Ausrüstung warten. Mutige Entdecker wagen sich über die Seilbrücke oder lassen sich von glitzernden Kristallen in den unterirdischen Bergwerkstollen locken.

Daneben gibt es noch zahlreiche weitere PLAYMOBIL-Welten und Attraktionen zu entdecken:

Aktivpark mit Hüpfkissen, Trampolinen, Schaukeln und Rutschen

Bauernhof mit Stallungen, Kühen zum Melken und Pferden zum Striegeln

Gokart-Parcours mit angrenzender Polizeistation, Arrestzellen und Hubschrauber

Paddelbote im Wasser-Areal mit Inseln, Wasserrädern und Bootshaus

Königreich der Meerjungfrauen mit Wassernixen, farbenfroher Korallenwelt und einem Sand- und Wasserspielbereich

Zauberhaftes Feenland mit Einhörnern und Schatzsuche nach glitzernden Kristallen

Wenn sich das Wetter einmal nicht von der besten Seite zeigt, geht das Spielen im 5.000m2 großen, gläsernen HOBCenter weiter. In der riesigen PLAYMOBIL-Spielstadt kann man auch bei schlechtem Wetter abwechslungsreiche Stunden verbringen. Die kleineren Abenteuer können hier aktuelle PLAYMOBIL-Spielwelten entdecken und sich an den Türmen, Hängebrücken und Rutschen des Indoor-Klettergartens austoben.

Neu: KidsClub mit Willkommensgeschenk

In der Sommer-Saison 2022 gibt es etwas ganz Besonderes für kleine FunPark-Fans. Der neue KidsClub für alle Kinder bis 14 Jahren bietet Mitgliedern noch mehr Spaß und Action rund um ihren liebsten Freizeitpark. Bereits beim ersten Parkbesuch wartet nach der Anmeldung ein tolles Willkommensgeschenk auf die kleinen Abenteurer. Mit der exklusiven Clubkarte werden bei jedem Besuch im PLAYMOBIL-FunPark Punkte gesammelt, die gegen coole Überraschungen eingelöst werden können.

Außerdem erhalten Mitglieder exklusive Vorteile und Rabatte auf ausgewählte Aktionen im FunPark. Mit regelmäßigen Gewinnspielen und einem eigenen Onlinebereich mit kreativen Mal- und Bastelideen, Tänzen und mehr geht der Spaß mit dem KidsClub auch zuhause weiter. Die Mitgliedschaft ist kostenlos, und kann ganz einfach auf der Website des PLAYMOBIL-FunPark beantragt werden.

Essen & Trinken im Park

Abenteuer im Freizeitpark machen hungrig - deshalb bietet der FunPark eine große Auswahl an Verpflegungsangeboten. An zahlreichen Snack-Points, die über den Freizeitpark verteilt sind, kann man den kleinen Hunger mit Hot Dogs, Crêpes oder Eis stillen. Für eine ausgiebige Stärkung kann man sich in der Wirtsschänke oder im Biergarten niederlassen, um den Akku in der Mittagspause aufzutanken. Bei dem vielfältigen gastronomischen Angebot wird jeder Besucher fündig!

Übernachten im PLAYMOBIL-Stil

Besucher mit einer längeren Anreise haben die Möglichkeit, im PLAYMOBIL-Hotel zu übernachten. Die insgesamt 28 Familienzimmer sind im PLAYMOBIL-Stil gehalten . Nach einem actionreichen Tag können sich kleine und große Gäste hier entspannen. Die verschiedenen Themenzimmer sind in bunten Farben gestaltet und mit moderner Einrichtung ausgestattet. Ob Ritter, Piraten, Bauernhof oder Prinzessin – hier findet jeder sein Lieblingszimmer.

PLAYMOBIL-Mitbringsel im FunPark-Shop

Wer sich eine Erinnerung an die aufregenden Erlebnisse mit nach Hause nehmen möchte, wird im FunPark-Shop unweit des Parks fündig. Dort gibt es die ganze Welt von PLAYMOBIL sowie Geschenke und Mitbringsel in jeder Preisklasse zu entdecken. Schnäppchenjäger dürfen sich außerdem auf regelmäßige Aktionen, Sonderangebote und vieles mehr freuen! Unser Tipp: Bei einem Besuch im Themenpark lohnt sich auch ein Abstecher in den fußläufig erreichbaren LECHUZA-Store in der Nähe des Piratensees.

Covid-Schutzmaßnahmen: Gemeinsam für Sicherheit sorgen

Diese Hygieneregeln sorgen für einen unbeschwerten Aufenthalt im FunPark:

Einlass nur mit gültigem Online-Tagesticket . Dies gilt auch für Kinder unter 3 Jahren oder Inhaber von Freikarten. Saisonkartenbesitzer benötigen kein Nullticket und erhalten mit der Saisonkarte automatisch Einlass.

. Dies gilt auch für Kinder unter 3 Jahren oder Inhaber von Freikarten. Saisonkartenbesitzer benötigen Nullticket und erhalten mit der Saisonkarte automatisch Einlass. Tagesspezifische Online-Tickets können ausschließlich über den Online-Shop gebucht werden. Es gibt keinen Ticketverkauf an den Eintrittskassen vor Ort.

Gemäß den aktuellen Beschlüssen der Bayerischen Staatsregierung und der Inzidenzentwicklung im Landkreis Fürth gilt aktuell für den Besuch im FunPark die 2G-Regel .

. Die erforderlichen Nachweisdokumente sowie ein gültiges Dokument mit Lichtbild zur Feststellung der Identität, z.B. Ausweisdokument oder andere amtliche Dokumente sind daher zum Besuch mitzuführen. (Von der Nachweispflicht ausgenommen sind minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig negativ getestet werden. Für Schwangere/Stillende gelten Sonderregelungen.)

sowie ein zur Feststellung der Identität, z.B. Ausweisdokument oder andere amtliche Dokumente sind daher zum Besuch mitzuführen. (Von der Nachweispflicht ausgenommen sind minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig negativ getestet werden. Für Schwangere/Stillende gelten Sonderregelungen.) In allen überdachten Bereichen, wie im HOB-Center , Indoor-Klettergarten oder FunPark-Shop, besteht FFP2-Maskenpflicht (Kinder von 6-16 Jahren: medizinische Masken). In den Außenspielbereichen ist keine Maske erforderlich.

wie im HOB-Center Indoor-Klettergarten oder FunPark-Shop, besteht (Kinder von 6-16 Jahren: medizinische Masken). In den Außenspielbereichen ist keine Maske erforderlich. Besucher werden gebeten, sich an die empfohlenen Hygieneregeln zu halten und auf den

nötigen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu anderen Familien zu achten.

zu halten und auf den nötigen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu anderen Familien zu achten. Auf dem gesamten Gelände des PLAYMOBIL-FunParks sowie im PLAYMOBIL-Hotel werden sensible Bereiche in erhöhtem Turnus und besonders intensiv gereinigt. Spender mit Desinfektionsmittel stehen zur allgemeinen Nutzung bereit.

Änderungen wegen Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vorbehalten. Weitere Informationen und Impressionen finden Sie auf der Homepage oder auf Facebook und Instagram.

Öffnungszeiten des PLAYMOBIL-FunParks

Soft-Opening: 04.04.2022 - 08.04.2022 von 09 bis 19 Uhr

Hauptsaison: 09.04.2022 – 06.11.2022 von 09 bis 19 Uhr

Kontakt

PLAYMOBIL-FunPark

Brandstätterstraße 2-10

90513 Zirndorf

Telefon: +49 911 9666 1455

E-Mail: funpark@playmobil.de