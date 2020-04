Die Corona-Krise ist für viele Gastronomiebetriebe in Forchheim eine existenzbedrohende Situation: Restaurants, Cafés und Gaststätten mussten bis auf weiteres schließen und Einnahmen fallen ersatzlos aus. Um die lokalen Betriebe zu unterstützen, bietet die Stadt Forchheim auf ihrer Website eine Übersicht aller Liefer- und Abholservices in der Region Forchheim. Unterstützen auch Sie mit Ihrer Bestellung die lokale Gastronomie in diesen schweren Zeiten, damit wir nach der Krise wieder gemeinsam in den Restaurants und Gasthäusern ausgelassen feiern können!

So einfach funktioniert die Essensbestellung von daheim

Lassen Sie sich Ihr Lieblingsessen nach Hause bringen oder Sie holen es ab: Die gelisteten Gastronomen bieten alle einen Abholservice und einige Betriebe liefern aktuell auch ohne Aufpreis bis zu Ihnen nach Hause! Viele Restaurants haben außerdem gesonderte Speisekarten für die Essensbestellungen erstellt. Schauen Sie einfach auf der Website oder Facebookseite des Restaurants nach, suchen Sie Ihr Lieblingsessen aus und bestellen Sie dann per Telefon oder E-Mail. Klären Sie bei der Bestellung am besten ab, ob Sie eigene Gefäße für die Abholung der Speisen mitbringen können, um unnötigen Müll zu vermeiden.

Jetzt alle Liefer- und Abholservices in Forchheim entdecken

So können Sie als Forchheimer Gastronom teilnehmen

Wenn Sie Interesse daran haben, dass Ihr Restaurant oder Café in diesem Artikel und auf www.forchheim-erleben.de gelistet wird,dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an: tourist@forchheim.de

Diese Forchheimer Gastronomen bietet einen Liefer- und Abholservice sowie Essen to Go

Liefer- und Abholservices von A bis E

Anh&Em Vietnamese Kitchen

Telefon: +49 1520 8296835

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr & 17.00 Uhr bis 22.30 Uhr

Telefon: +49 9191 5987

Angebot: Abholung

Telefon: +49 9191 9747517

Angebot: Lieferung nach Hause

Servicezeiten: Mo bis So von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr Uhr. Nach Vorbestellung auch Mo bis Fr von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Lieferung im Forchheimer Stadtgebiet, sowie in Kersbach, Hausen und Baiersdorf. Mindestbestellwert 30 €.

Telefon: +49 9191 977968

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Telefon: +49 151 28981267

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Do bis Sa von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr & So von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Gesonderte Eiskarte

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 12.30 Uhr bis 21.30 Uhr (Bestellungen bis 45 Minuten vor Lieferschluss möglich. Uhrzeiten können sich auch ändern.)

Telefon: +49 9191 7191247

E-Mail: forchheim@currywoschdhaus.de

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Telefon: +49 9191 3516993

E-Mail: info@alexandros-forchheim.de

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Liefer- und Abholservices von F bis J

Liefer- und Abholservices von K bis O

Kaffeerösterei Bogatz

Telefon +49 9191 6155030

E-Mail: info@kaffeeroesterei-bogatz.de

Angebot: Für Kunden aus 91301 Forchheim, 91353 Hausen, 91336 Heroldsbach und 91083 Baiersdorf ist ein Lieferservice für Kaffeebohnen eingerichtet. Oder Sie bestellen im Online-Shop mit vergünstigten Versandkosten.

Telefon: +49 9191 163126

Angebot: Abholung

Telefon: +49 9191 704569

Mobil: +49 175 541386

E-Mail: sureyya-durmus@hotmail.de

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Telefon: +49 9191 3511130

Gesonderte Speisekarte

Angebot: Abholung

Servicezeiten: 20. - 26. April: Mo bis Mi & Fr bis Sa von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, ab 27. April: Mo bis Mi & Fr bis Sa von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr & 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Telefon: +49 9191 979400

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Telefon: +49 9191 804721

Gesonderte Speisekarte

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Telefon: +49 9191 2885

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Fr bis Sa am Abend & So am Mittag

Telefon: +49 9191 6257391

Angebot: Abholung

Liefer- und Abholservices von P bis T

Pantaleo

Telefon: +49 9191 976796

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Di bis Fr von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr, Sa von 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr, So von 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Telefon: +49 9191 5535

Gesonderte Speisekarte

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 17.00 Uhr bis 22.30 Uhr

Telefon: +49 9191 6155573

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Telefon: +49 9191 15160

Angebot: Abholung

Telefon:. +49 9191 704988

E-Mail: info@akropolis-forchheim.com

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr & 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr

Telefon: +49 9191 4511

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Mi bis So von 17.00 bis 21.00 Uhr.

Liefer- und Abholservices von U bis Z

San Marino

Telefon: +49 9191 80909

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Telefon: +49 9191 163473

E-Mail: stadtlockal@yahoo.de

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Servicezeiten: Mo bis Sa von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr & So von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Telefon: + 49 9191 32583

Angebot: Abholung

Telefon: +49 9191 3511671

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Telefon: +49 151 58719532

E-Mail: vespacafeforchheim@gmail.com

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Servicezeiten: Mo bis So von 12.00 Uhr bis 21.30 Uhr

Telefon:+49 9191 640859

Angebot: Abholung

Servicezeiten: Di bis So von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Telefon: +49 9191 970990

E-Mail: info@zollhaus-forchheim.de

Gesonderte Speisekarte

Angebot: Lieferung nach Hause und Abholung

Servicezeiten: Mi bis Sa von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr & So von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Kontakt

Tourist-Information Forchheim

Kapellenstraße 16

91301 Forchheim

Telefon: 09191/714338

E-Mail: tourist@forchheim.de