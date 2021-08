Du bist am liebsten auf Trails unterwegs, auf denen es auch mal ruppig zugeht? Oder bist du lieber doch mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs und machst nebenbei auch noch jede Menge Kilometer? Eins ist sicher: Robustheit und ihr breites Einsatzgebiet haben diese zwei Off-Road-Vertreter gemeinsam. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich Ausrichtung und Ausstattung. Wann man mit einem E-Bike Fully gut beraten ist und für welche Zwecke ein Gravelbike die richtige Wahl sein kann, beraten die Experten vom Radsport Haus und E-Bike Center in Bamberg und haben im Folgenden eine kurze Übersicht zusammengestellt.

E-Bike Fully – für Alpentouren über Stock und Stein

Was ist ein E-Bike-Fully? Eine Federung an Front und Heck, starker E-Antrieb sowie ein stabiler Rahmen und dicke Reifen – das ist die Basis eines jeden E-Fully. Das Bike bringt den Mountainbiker mit mehr Sicherheit über Wurzeln, Steine und schwierige Passagen. Und dank eines starken E-Motors klettert man die steilsten Anstiege hinauf. Das Radsport Haus und E-Bike Center in Bamberg führt E-Mountainbike Fullys von bekannten Marken wie Giant, Ghost, KTM, Bulls und Haibike. Zudem beraten die Experten über die verschiedenen Antriebs-, Akku- und Ausstattungsoptionen gerne umfangreich vor Ort.

Gravelbike – für Marathonfahrer und Passkönige

Multitalent für jeden Untergrund: das Gravelbike. Ihre breiten Reifen und komfortable, eher aufrechte Sitzposition macht sie super vielseitig und somit alltagstauglicher. Sie rollen leicht auf der Straße, fühlen sich auch auf Schotterwegen zu Hause und eignen sich deshalb genauso für gemäßigte Trails. Einige Gravelbikes haben zudem auch Aufnahmen für Schutzbleche und Gepäckträger. So sind sie ebenfalls für das nächste Bike-Abenteuer gerüstet. Das perfekte Rad für Allwetter-Pendelfahrten, Trainingsfahrten im Winter, sportliche Radreisen und Backpacking-Touren. Das Radsport Haus und E-Bike Center in Bamberg führt Gravelbikes von bekannten Marken wie Giant, KTM und Bulls.

Noch immer nicht sicher, welches Rad für dich am besten ist? Lass dich direkt vor Ort von den Experten vom Radsport Haus und E-Bike Center in Bamberg beraten und erlebe die Fahrräder vor Ort.

Kontakt und Anfahrt zum Radsport Haus

Radsport Haus Bamberg

Nürnberger Str. 112 (Radsport Haus)

Nürnberger Str. 151 (E-Bike-Center)

96050 Bamberg

Tel. 0951/130388 (Radsport Haus)

Tel. 0951/96431799 (E-Bike-Center)

info@radsport-haus.de

www.radsport-haus.de